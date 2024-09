Enea Bastianini (Ducati/2.): «WM bleibt mein Traum»

Mit dem zweiten Platz im Sprintrennen von Indonesien hat Enea Bastianini den Rückstand in der MotoGP-WM auf 50 Punkte reduziert – und die eigenen Hoffnungen auf den Titel neu entfacht.

Ducati-Pilot Enea Bastianini lag nach dem Start des Sprints in Mandalika/Indonesien zunächst an sechster und nach dem Sturz von Jorge Martín dann an fünfter Stelle. Er griff dann aber an und arbeitete sich hartnäckig und kontinuierlich nach vorn. In Runde vier zwängte er sich an Pedro Acosta vorbei auf den vierten Platz. In Runde sieben nutzte er einen Fehler von Marco Bezzecchi und machte im Schlepptau von Marc Márquez eine weitere Position gut. Auch Márquez selbst war machtlos, als Bastianini zwei Runden vor Schluss in einer schnellen Rechtskurve innen angriff.

Nur Pecco Bagnaia war zu diesem Zeitpunkt bereits zu weit enteilt, weshalb Bastianini seinen zweiten Platz souverän und ohne weitere Risiken unter Dach und Fach brachte.

«Mein Start war ein kleines Desaster», übertrieb Bastianini, denn er hatte dort nur einen Platz verloren. «Doch meine Zuversicht und mein Selbstvertrauen wuchsen mit jeder Runde. Vor allem auf der Bremse war ich der Stärkste im Vorderfeld.»

Das Hauptrennen am Sonntag werde schwierig, fügte er hinzu – doch auch das war nur eine Allerweltsfloskel. Denn in Wirklichkeit ist Bastianini, der anerkannte Ausnahmekönner in Sachen Reifenschonung, mit der mittleren Mischung von Michelin bestens gerüstet und gilt als einer der Favoriten für den Sonntag.

Der 26-jährige Italiener: «Dieser Reifen braucht zwei, drei Runden, um vollen Grip zu liefern. Doch im Freitagstraining holte ich meine besten Zeiten, als der Reifen bereits 20 Runden drauf hatte. Das ist vielversprechend. Wenn die ersten zwei, drei Runden erst mal vorbei sind, bin ich mit diesem Reifen sehr konkurrenzfähig.»

Seine Titelchancen hat er längst noch nicht abgeschrieben: «50 Punkte Rückstand sind eine Menge. Wir müssen realistisch sein. Doch wir stehen besser da als am Freitag, und wir sind gerüstet, um den Sieg mitzukämpfen. Der Titel bleibt für mich das Traumziel, auch wenn es in weiter Ferne liegt.»

Ob er bei seinem abschließenden Überholmanöver gegen Márquez an die Szene der Vorwoche gedacht habe, in der er Jorge Martín zum Abschluss des Misano-Grand Prix brachial ins Abseits gedrängt hatte, wollte ein neugieriger Journalist wissen: «Nein, nein», schmunzelte Bastianini. «Hier in Mandalika geht mir das Überholen leichter von der Hand!»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 329. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Binder 165. 6. Acosta 161. 7. Viñales 152. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 122. 10. Alex Márquez 121. 11. Bezzecchi 114. 12. Morbidelli 107. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 24. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 512 Punkte. 2. KTM 243. 3. Aprilia 237. 4. Yamaha 84. 5. Honda 44.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 620 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 448. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 279. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 236. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 181. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 45. 11. Repsol Honda Team 25.