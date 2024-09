Zarco: «Solche Platzierungen setzen neue Kräfte frei»

Bereits im Vorfeld des MotoGP-Events in Indonesien hatte LCR -Pilot Johann Zarco Fortschritte an seiner Honda RCV213 festgestellt. Am Samstag in Lombok schlugen sich diese erstmals in Ergebnissen nieder.

Bereits beim ersten freien Training deutete Johann Zarco an, dass das Rennwochenende in Lombok eine Trendwende bedeuten könnte für den Fahrer in LCR-Diensten. Zwar hat die erste Session in der Regel nur begrenzte Aussagekraft, da viele Fahrer noch mit ihren Motorrädern experimentieren. Dennoch war der fünfte Rang ein erstes Ausrufezeichen des Franzosen. Auch in den folgenden Sessions konnte er sich unter den besten zehn Fahrern platzieren. Vor wenigen Rennen waren die Honda-Piloten überwiegend auf den letzten Rängen zu finden und mussten sich vor der Sommerpause sogar damit zufriedengeben, nur noch untereinander um Positionen kämpfen zu können, da alle anderen Hersteller schon zu weit enteilt waren.

Doch am Freitag ließ der Franzose anklingen, dass der japanische Hersteller auch bei den letzten Rennwochenenden in Misano bereits Fortschritte gemacht habe, die jedoch durch engere Zeitabstände nicht wahrgenommen wurden. Dies sei beim ersten Rennen in Asien in diesem Jahr nun anders: «Die Strecke hier in Lombok gibt uns die Möglichkeit, um bessere Platzierungen zu kämpfen, da ist nicht Misano!.»

Im Qualifikationstraining setzte sich der am Freitag gestartete Aufwärtstrend fort. Am Ende stand ein zehnter Startplatz für den Franzosen zu Buche: «Ich bin so glücklich, dass ich Q1 überstanden habe. Das war bereits wie ein Sieg. Im Q2 konnten wir das Chaos durch die vielen Stürze nutzen. Das hat das Qualifying perfekt gemacht.»

Im Sprintrennen folgte das nächste Highlight: Zarco konnte erstmals seit Joan Mirs neuntem Platz in Jerez in einem Sprintrennen Punkte für Honda einfahren: «Punkte im Sprint zu erringen, ist wie ein Sieg für uns. Vor zwei Rennen hatten wir noch Probleme, in die Top 15 zu kommen – und heute waren wir am Ende Achter. Dieses Ergebnis nehme ich gerne mit und hoffe, dass ich im Grand Prix wieder die Chance habe, um einen Platz unter den ersten Zehn zu kämpfen.»

Für die folgenden Rennen ließe dieses Ergebnis noch keine Rückschlüsse zu, gebe dem Team aber einen Schub: «Ich würde gerne ein paar Top10-Platzierungen vorhersagen, aber wer weiß, ob ich Recht habe? Schließlich habe ich schon zu Beginn des Jahres gesagt, dass wir um Top-10 Plätze kämpfen können und habe falsch gelegen. Im Moment scheint es so, als könnten wir an diesem Wochenende um Positionen in diesem Bereich kämpfen. Und wenn du das tust, dann setzt es Kräfte frei, noch besser zu fahren.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September)

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 329. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Binder 165. 6. Acosta 161. 7. Viñales 152. 8. Aleix Espargaro 127. 9.Di Giannantonio 122. 10. Alex Márquez 121. 11. Bezzecchi 114. 12. Morbidelli 107. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 24. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 512 Punkte. 2. KTM 243. 3. Aprilia 237. 4. Yamaha 84. 5. Honda 44.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 620 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 448. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 279. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 236. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 181. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 45. 11. Repsol Honda Team 25.