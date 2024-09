Vinales nach Platz 7: «Können uns weiter verbessern»

Das MotoGP-Wochenende in Aragon war der Tiefpunkt in der bisherigen Saison von Aprilia-Pilot Maverick Vinales. Doch nach dem zweiten Rennen in Misano scheint seine Formkurve nun auch in Indonesien nach oben zu zeigen.

Maverick Vinales kommt wieder besser in Form. Vor der Sommerpause büßte der ehemalige Moto3-Weltmeister stetig Vorsprung auf seinen Aprilia-Kollegen Aleix Espargaro ein und gleich das erste das erste Rennen des Spaniers nach der Sommerpause verlief desaströs. Im Sprintrennen in Aragon rollte er als letzter über die Ziellinie, und den Grand Prix am Sonntag konnte er wegen eines Sturzes nicht beenden.

Seither war der Spanier beständig der stärkste Aprilia-Pilot, besonders zwischen dem ersten und dem zweiten Rennen in Misano scheint dem Katalanen ein Schritt im Verständnis seiner RS-GP gelungen zu sein. Auch in Indonesien setzt sich der Trend fort, während Teamkollege Espargaro angibt Probleme zu haben, die Reifen seiner RS-GP richtig nutzen zu können und an diesem Wochenende kaum auf Touren kommt.

«Top Gun» hingegen zeigte sich am Samstag zumindest mit dem Verlauf seines Sprintrennens zufrieden: «Es lief gut. Ich bin glücklich mit dem Resultat und ich bin sicher, dass ich auch am Sonntag ein gutes Rennen zeigen kann, denn wir sind schnell.»

Der Wahl-Andorraner haderte jedoch mit seinem Qualifikationstraining. Der zehnte Startplatz entsprach nicht seinem Potenzial auf dieser Strecke: «Im Quali hatten wir Pech. Unsere beiden besten Runden wurden uns wegen gelben Flaggen gestrichen. Meine Startposition wäre viel besser gewesen! Wenigstens hatte ich im Rennen einen guten Rhythmus und konnte mich nach vorn arbeiten.» Ein konstantes Rennen und Glück durch Stürze von Konkurrenten ließen den Fahrer mit der Nummer 12 im Sprintrennen auf Rang 7 über die Ziellinie fahren.

Dieses Ergebnis förderte auch seine Zuversicht für die darauf folgenden Rennwochenenden: «Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten Rennen noch besser werden können, denn wir waren in Misano schon schnell und nun sind wir auch in Asien gut dabei.» Doch da hörten die Parallelen zwischen den beiden Rennstrecken schon auf: «Im Vergleich zu Misano verhält sich unser Motorrad hier ganz anders, denn der Vorderreifen rutscht mehr als in Misano.»

Darin lägen auch die Probleme seines Teamkollegen begründet. Vinales jedoch käme dies entgegen: «Für mich ist das Motorrad hier besser ausbalanciert als in den letzten Rennen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dieses Gefühl auch in den nächsten Läufen zu erreichen.»

Sollte es ihm gelingen, seinen kleinen Lauf beizubehalten, könnte Vinales noch in den Kampf um den fünften WM-Rang eingreifen. Derzeit liegt er als Siebtplatzierter neun Punkte hinter GASGAS-Rookie Pedro Acosta und dreizehn Zähler hinter KTM-Star Brad Binder.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September)

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 329. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Binder 165. 6. Acosta 161. 7. Viñales 152. 8. Aleix Espargaro 127. 9.Di Giannantonio 122. 10. Alex Márquez 121. 11. Bezzecchi 114. 12. Morbidelli 107. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 24. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 512 Punkte. 2. KTM 243. 3. Aprilia 237. 4. Yamaha 84. 5. Honda 44.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 620 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 448. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 279. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 236. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 181. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 45. 11. Repsol Honda Team 25.