Pecco Bagnaia (1.): «Eine Meisterschaft der Fehler»

Sprint-Sieg Nummer 5 in der laufenden Saison für Pecco Bagnaia

Nach einer herben Niederlage beim Heim-GP in Misano vor erst sechs Tagen, wendete sich das Blatt am Sprint-Samstag von Indonesien wieder zu Gunsten des Weltmeisters. Ducati-Star Bagnaia über ein Rennen mit viel Druck.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia war von der vierten Position in den Sprint über 14 Runden gestartet. Schon in Kurve 1 hatte die Bagnaia Landsmann Bezzecchi und Rookie Acosta ausbeschleunigt.

Vier Kilometer später lag die #1 dann in Führung. Jorge Martin war etwas zu ungestüm unterwegs und warf sich selbst von der Bahn. Der Weg war frei für den fünften Sprint-Sieg. Ruhe hatte Bagnaia aber keine. Abwechselnd wurde die #1 von Marco Bezzecchi, dann von Marc Marquez und im Finale von Teamkollege Enea Bastianini gehetzt. Der Abstand betrug maximal 0,5 Sekunden.

Besonders Bastianini nahm die Aufgabe ernst. Am Zielstrich waren beide nahezu gleichauf. Während Jorge Martin vergeblich um einen WM-Punkt kämpfte, holte Bagnaia damit das Maximum. Aus 24 waren 12 Punkte Rückstand geworden.

Statt einem frenetischen Sprint-Sieger trafen die Medien einen fast nachdenklichen Weltmeister: «Ein wichtiger Erfolg, aber der spannende und wichtiger Aspekt ist der GP. Lasst uns morgen abwarten.»

Dass er vorne fahren könnte war dem WM-Zweiten vor dem Start klar: «Nach den Erfahrungen in allen Trainings habe ich das Bike nun besser verstanden, wir haben dazu gelernt. Ich dachte, dass ich um den Sieg fahren kann, aber das Gefühl ist dennoch weiterhin sehr sonderbar.»

Das Thema der Reifen beschäftigt den Weltmeister intensiv: «Fakt ist, die Reifen dir wir von Michelin haben, funktionieren so gut, dass es am Hinterrad fast unglaublich ist. Dadurch strapazieren wir aber extrem das vordere Ende des Bikes. Wir fahren mit extremen Risiko und so ist es nun eine Meisterschaft der vielen Fehler.»

Gewissermaßen sah Bagnaia das Unheil vor ihm kommen. Bagnaia: «Als ich gesehen habe, mit welcher Schräglage und welchem Tempo Jorge da abgebogen ist, da konnte ich kaum glauben, dass es gut geht. Und dann habe ich den Crash erst gehört und dann gesehen. Es ist leicht dort Kurve zu stürzen.»

Als wichtigen Umstand sah der Sieger auch die Bedingungen: «Die Temperatur hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Wir hatten eine Asphalttemperatur von 63 – so viel wie nie dieses Jahr. Dadurch wurde es auch gefährlicher.»

Pecco Bagnaia weiter: «Nach dem Sturz von Jorge habe ich dann versucht in den ersten Sektoren Zeit zu gewinnen um dann an der Stelle, wo er gestürzt ist, etwas langsamer gemacht. Es war aber nicht leicht, denn der Druck war ja permanent da. Bist du hinten, ist es leichter, auf Sieg zu fahren.»

Mit noch elf Rennen zu absolvieren, hat sich die Spitze wieder enger zusammen geschoben. Der Sturz des Spitzenreiters beim Sprint von Mandalika war damit auch ein Geschenk für die Fans. Rechnerisch kann die Führung in der MotoGP-Weltmeisterschaft schon wieder am morgigen Rennsonntag an Pecco Bagnaia übergehen.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September)

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 329. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Binder 165. 6. Acosta 161. 7. Viñales 152. 8. Aleix Espargaro 127. 9.Di Giannantonio 122. 10. Alex Márquez 121. 11. Bezzecchi 114. 12. Morbidelli 107. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 24. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 512 Punkte. 2. KTM 243. 3. Aprilia 237. 4. Yamaha 84. 5. Honda 44.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 620 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 448. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 279. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 236. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 181. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 45. 11. Repsol Honda Team 25.