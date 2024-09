Warm-up in Mandalika: Martin zurück an der Spitze

Jorge Martin führte das Warm-up in Mandalika an

Trotz bereits brütender Hitze in Indonesien nutzten alle MotoGP-Piloten das Aufwärmtraining. Auch im Warm-up lag das Feld wieder eng zusammen. Nach fünf Runden und zehn Minuten lag Jorge Martin wieder an der Spitze.

Während sich die Ränge auf dem Mandalika International Street Circuit füllten, herrschte auf der Strecke bereits reichlich Action. Die früh angereisten Motorrad-Enthusiasten durften sich über ein packendes Rennen des Asian Talent Cups freuen. Drei junge Japaner jubelten auf dem Podest. Die Top-3 waren auf ihren Honda-Rennern mit 250 ccm mit einer Differenz von 17 Tausendsteln über den Strich gekommen.

Mit vierfachem Hubraum und sechsfacher Leistungen enterte Ortszeit 10.45 die MotoGP-Meute den 4,3 langen Kurs. Bei 32 Grad Lufttemperatur bekamen die Piloten einen realistischen Vorgeschmack auf die Bedingungen beim Großen Preis.

Bei einer Rundenzeit von im besten Fall 90 Sekunden, reichte es den Fahrern der Königsklasse während der 10-minütigen Einheit für fünf gezeitete Runden sowie eine wichtige Startsimulation.

In der Garage von Pertamina Enduro VR46 Racing wurde über Nacht eifrig geschraubt. Alle vier Ducati Desmosedici GP23 präsentierten sich nun in den Landesfarben von Indonesien. Selbst die Leder der Piloten wurden für den inoffiziellen Heim-GP des Teams frisch geschneidert.

Erster MotoGP-Pilot auf der Strecke war WM-Spitzenreiter Jorge Martin. Für den Spanier ging es nach dem Sturz im Sprint noch in der ersten Runde darum, frisches Selbstvertrauen, speziell in Kurve 16 zu tanken. Der Plan schien aufzugehen, denn Martin gelang als erstem Fahrer eine relevante Zeit. Seine Bestzeiten wurde von Marc Marquez und Franco Morbidelli unterboten. Doch in der letzten Runde rückte der Martinator die Verhältnisse mit einer 1:30,511 wieder zurecht, Platz 1 vor Marquez, Morbidelli und Pedro Acosta.

Spint-Sieger Pcco Bagnaia landet mit 0,6 Sekunden Rückstand auf Rang 14.

Dass auch Warm-up keine Spazierfahrt ist, zeigte Alex Marquez, der in der zweiten Runde von der Strecke gerutscht war. Der jüngere der Marquez-Brüder konnte die Session nochmals in Angriff nehmen. Am Ende der Sitzung lagen die ersten 19 Fahrer erneut innerhalb einer Sekunde.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Warm-up (29. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 1:30,511 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,050

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 0,103

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,162

5. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,200

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,223

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,280

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,405

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,442

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,476

11. Luca Marini (I), Honda, +0,490

12. Maverick Vinales (E), Aprilia,+0,500

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,573

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,648

15. Jack Miller (AUS), KTM, +0,761

16. Brad Binder (ZA), KTM, +0,849

17. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,853

18. Joan Mir (E), Honda, +0,919

19. Augusto Fernandez (E), KTM, 1,006

20. Alex Marquez (E), Ducati, +1,209

21. Alex Rins (E), Yamaha, +1,450

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia