Brad Binder fühlte es kommen: «Ich wusste, das war’s»

Im MotoGP-Sprint von Motegi kämpfte der Südafrikaner Brad Binder um ein Top-Ergebnis, doch nach drei Runden musste er seine Red-Bull-KTM mit einem Defekt abstellen.

Der Samstag des MotoGP-Wochenendes in Japan war für Brad Binder ein Tag mit Höhen und Tiefen. Während der KTM-Pilot im Qualifying eine seiner besten Saisonleistungen ablieferte, wurde sein Sprint-Rennen durch einen technischen Defekt vorzeitig beendet. Von der Box aus musste Binder mitansehen, wie Ducati-Pilot Francesco Bagnaia den Sprint für sich entschied.

Das Qualifying begann bei schwierigen Bedingungen, da zu Beginn des Q2 einige Regentropfen fielen und die Fahrer verunsicherten. Dennoch konnte Binder eine starke Leistung zeigen: «Die Quali lief nicht schlecht, wir konnten uns für die zweite Reihe qualifizieren», freute sich der Südafrikaner. «Es war eine merkwürdige Session, mit den unklaren Bedingungen, speziell am Anfang.» Trotz dieser Unsicherheiten gelang ihm der fünfte Startplatz.

Im Sprint zeigte Binder ebenfalls einen starken Beginn. Nach einem guten Start reihte er sich direkt hinter Enea Bastianini (Ducati) auf Rang 4 ein und suchte nach einer Gelegenheit, den Italiener zu überholen. Doch in der dritten Runde deutete sich ein Problem an. «Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Wir hatten einen schweren Elektronik-Defekt, der Motor hat alle Leistung verloren», erklärte Binder verärgert. Mit einer Hand zeigte er ein Problem an und musste die KTM-Box vorzeitig ansteuern.

Bereits in den ersten Runden hatte der 29-Jährige ein mulmiges Gefühl. «Das Bike fühlte sich schwerfällig an. Plötzlich verlor ich die komplette Motorleistung und die Geräusche änderten sich. Ich wusste, das war’s.» Der Ausfall kam also nicht vollkommen unerwartet, doch das vorzeitige Ende des Sprints war für den KTM-Piloten eine bittere Enttäuschung.

Die Schuldfrage will Binder nicht überbewerten und stellte sich schützend vor seine KTM-Mannschaft. «Das gehört zum Racing dazu. Niemand trägt die Schuld an diesem Ausfall. Es wäre schön gewesen, vorne mitzukämpfen, aber wir probieren es am Sonntag noch mal.» Trotz des Ausfalls blieb er für den Grand Prix optimistisch und versicherte, dass die KTM RC16 in Motegi konkurrenzfähig ist. Die Reifenwahl bleibt allerdings eine offene Frage: «Ich glaube, sowohl der weiche als auch mittelharte Hinterreifen funktionieren.»

In der Gesamtwertung liegt Binder weiterhin auf Rang 6 mit 173 Punkten, direkt im Sandwich zwischen seinem KTM-Kollegen Pedro Acosta und Aprilia-Pilot Maverick Vinales. Acosta hatte im Sprint ebenfalls Pech und verspielte durch einen Sturz die Chance auf den Sieg.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.