Marco Bezzecchi (7./Ducati): «Das war ein Schock» 06.10.2024 - 11:06 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Marco Bezzecchi auf seiner VR46-Ducati

Marco Bezzecchi fuhr mit seiner VR46-Ducati in Motegi auf Platz 7. Danach berichtete er, es sei für ihn ein Schock gewesen, wie schwierig es in Motegi ist, hinter einem anderen Motorrad zu fahren. Was dahintersteckt…