Sind die Bremsen in der MotoGP am Limit?

Viele MotoGP-Piloten beklagen sich über ein inkonsistentes Gefühl, wenn sie die Vorderbremse betätigen. Bremsen und Reifen sind am Limit, um mit der Leistung und der Aerodynamik der aktuellen Bikes mitzuhalten.

«Ich habe schon die ganze Saison über Probleme mit den Bremsen», sagte Marc Márquez in Motegi, als er nach den Bremsproblemen gefragt wurde, die mehrere MotoGP-Fahrer haben. «In Austin bin ich sogar wegen der Bremsen gestürzt. Das Problem liegt in der mangelnden Konstanz beim Bremsen», erklärte Márquez. «In ein und derselben Runde kann man ein Gefühl in Kurve 2 und ein völlig anderes Gefühl in Kurve 11 haben.»

«Alle Fahrer leiden darunter, nicht nur Marc», bestätigte uns ein Boxenmitarbeiter des MotoGP-Teams, der nicht genannt werden möchte. Wir wissen, wie es läuft, wenn man sagt, dass etwas nicht gut läuft: sofort kommen die Briefe der «Angeprangerten» und die Empfehlungen, die Probleme nicht an die Öffentlichkeit zu bringen.

Im Gespräch mit den Fahrern gaben praktisch alle zu, dass sie Probleme mit den Bremsen hatten. «Es gab Situationen, in denen ich mir sogar die Finger am Lenker eingeklemmt habe», gestand Augusto Fernández. Auch Maverick Viñales räumte ein, dass es ein Problem ist. Der einzige Fahrer, der sagte, er habe kein Problem gehabt, war Jorge Martín.

Die Probleme sind in diesem Fall nicht die mangelnde Bremsleistung, sondern die fehlende Konsistenz im Gefühl bei der Vorderbremse. In Motegi haben wir versucht, während des Rennens mit dem Brembo-Ingenieur zu sprechen, am Ende haben wir uns nicht getroffen. Aber am Sonntagabend war er so rücksichtsvoll, mir eine Nachricht auf WhatsApp zu schicken.

«Marc ist ein Fahrer, der sehr empfindlich auf die Position des Bremshebels reagiert, da er sie gerne sehr nah am Lenker hat und mit einem Finger bremst. Das bedeutet, dass er jede Veränderung des Weges spürt. Es dauert ein paar Runden, bis das Bremssystem thermische Stabilität erreicht hat, und in dieser Zeit kann sich das Gefühl im Hebel verändern. Wir arbeiten mit dem Team daran, dieses Stabilisierungsfenster so weit wie möglich zu reduzieren und sicherzustellen, dass Marc von Anfang an einen gleichbleibenden Weg beim Bremshebel hat.»

Was mit den Bremsen in der MotoGP passiert, ist nichts anderes als das, worunter Michelin leidet: Die Leistungssteigerung, die durch die hochentwickelte Aerodynamik verursacht wird, hat alle Komponenten, die diese Leistung verwalten müssen, unter Druck gesetzt. Im Fall von Brembo hat dies dazu geführt, dass der Durchmesser der Bremsscheiben vergrößert wurde. Im Jahr 2022 wurde eine 355-mm-Scheibe eingeführt, die speziell für bremsintensive Strecken wie Österreich, Motegi und Buriram entwickelt wurde. 335 mm ist die größte Größe, die physikalisch möglich ist, da der Durchmesser der vorderen Felge nicht ausreicht, um die Scheiben größer zu machen.

Das Arbeitsfenster, der in der MotoGP verwendeten Karbonbremsen, reicht von 200 bis 800 Grad Celsius. Kritischer ist die Situation bei den Bremssätteln, die durch die Dichtungen um die Kolben konditioniert werden. Hier liegt die Temperaturgrenze bei etwa 200 Grad. Es stimmt, dass diese Werte schon immer gleich waren, aber die aerodynamischen Veränderungen der letzten Saisons hat Scheiben und Bremssättel vor einem Großteil der Luft «versteckt», die zu ihrer Kühlung diente.

«Um zwei, drei oder vier Stundenkilometer schneller zu werden, haben sie uns in eine prekäre Situation gebracht», sagte Piero Taramasso von Michelin vor einiger Zeit. Das «Verstecken» oder Abdecken der Bremsscheiben hat nicht nur für die Bremsen, sondern auch für Michelin einen Konflikt geschaffen. Denn die von den Bremsen erzeugte Wärme wird durch die Nähe zur Felge übertragen, und die Temperatur der Felge beeinflusst wiederum die Temperatur der Luft im Reifen, was sich wiederum auf den Druck auswirkt.

Die Temperatur der Bremsen unter Kontrolle zu halten und zu verhindern, dass sie sich auf den Druck auswirkt, ist die Aufgabe von Brembo und den Teams. Der Kompromiss ist sehr schwierig, und im Falle der Entscheidung scheint die Priorität darin zu liegen, den Reifendruck unter Kontrolle zu halten. Das bedeutet, dass die Teams auf besonders aggressiven Strecken einen Abstandshalter zwischen den Scheiben und den Felgen anbringen, um die Wärmeübertragung auf die Felge zu verringern. Aber das ist ein Mittel, das die Kühlkapazität der Scheiben verringert.

Brembo arbeitet hart daran, seinen Teil zu verbessern, aber der Hersteller ist auch auf die Hilfe der Aerodynamik angewiesen. Brembo zum Beispiel hat einen Bremssattel mit gebohrten Kolben, der einen Gewinn von 15-20 Grad bringt, was besonders für den inneren Belag wichtig ist, der der Scheibe am nächsten ist.

Wenn man Brembo oder Michelin zuhört, kann man verstehen, warum sich die Hersteller darauf geeinigt haben, die Entwicklung der aktuellen MotoGP-Maschinen nicht nur zu verlangsamen, sondern auch ihre Leistung zu verringern. Das Problem ist, dass diese Regelung erst 2027 in Kraft tritt, also in drei Saisons, was eine lange Zeit ist.