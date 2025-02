MotoGP-Launch 2025 in Bangkok: Erste Fotos vom Event

Zum Start der neuen Saison gibt es am Sonntag erstmals ein Launch-Event der MotoGP. Erste Fotos und Eindrücke von vor Ort in Bangkok mit allen Motorrädern zusammen. Das Event wird um 10:30 Uhr gestreamt.

Nach drei Testtagen in Sepang/Malaysia bleibt die MotoGP in Südostasien – und startet die neue Saison so richtig. Am Sonntag wird die Saison 2025 mit einem Fan-Event in Thailand eröffnet.

In der Hauptstadt Bangkok findet erstmals ein Fest zum Saisonstart für die Fans statt, bei dem alle Fahrer und Teams dabei sind und ihre Bikes präsentieren. Das Event findet im «Bangkok One» statt, einem Bauprojekt im Zentrum der Stadt. Hier sind bereits am frühen Morgen europäischer Zeit alle Motorräder und Fahrer versammelt.

Alle neuen Bikes der Saison 2025 mit den neuen Lackierungen wurden unter freiem Himmel ausgestellt – im Hintergrund landestypische Gebäude. In Thailand ist die MotoGP-Fanbase riesig. Auf dem Chang International Circuit in Buriram findet am Wochenende vom 2. März der Saisonauftakt mit dem GP von Thailand statt. Vorher wird dort noch am 12. und 13. Februar getestet.

Erste Eindrücke von vor Ort mit allen Bikes der neuen Saison beisammen finden Sie oben in der Galerie.

Um 10.30 Uhr europäischer Zeit wird das Event von der MotoGP und via Social Media gestreamt. Die Fahrer werden dann auch noch ein paar Runden durch Bangkok drehen, am «Hero Walk» teilnehmen und Interviews geben. Später ist dann noch ein Gruppenfoto mit Fans geplant.