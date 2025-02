Neue Teile bei KTM: Wer hinterherfährt, muss warten

KTM hat für die MotoGP 2025 ein beachtliches Fahrerquartett, sie alle beendeten die Weltmeisterschaft im Vorjahr in den Top-7. Was neues Material während der Saison betrifft, gibt es eindeutige Absprachen.

Enea Bastianini wechselte aus dem Ducati-Werksteam zu KTM, der Italiener war im Vorjahr WM-Vierter – lediglich sechs Punkte hinter dem Dritten Marc Marquez.



Brad Binder und Pedro Acosta wurden Gesamtfünfter und -sechster, und der von Aprilia kommende Maverick Vinales WM-Siebter.



Damit haben beide KTM-Teams in Red-Bull-Lackierung sehr starke Fahrerduos, lediglich ein MotoGP-Champion fehlt im Aufgebot.

Der Sepang-Test vergangenen Mittwoch bis Freitag lässt wegen der Hitze und dem außerordentlich hohen Griplevel noch keine genauen Schlüsse zu, was die Schlagkraft der Motorräder betrifft. Ducati scheint den letztjährigen Vorsprung über den Winter konserviert zu haben, Yamaha präsentierte sich mit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (3.) deutlich verbessert und auch Teamkollege Alex Rins schaffte es in die Top-10.



Aus dem KTM-Quartett platzierte sich lediglich Acosta als Sechster am oberen Ende der kombinierten Zeitenliste der drei Tage.

© Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fermín Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Mit dem Material habe das nichts zu tun, versicherte Motorsport-Direktor Pit Beirer. «Als wir sie unter Vertrag nahmen, sicherten wir allen zu, dass es zwischen den vier Motorrädern keinen Unterschied gibt», betonte der 52-Jährige. «So werden wir in die Saison starten. Später mag es zu der unwahrscheinlichen Situation kommen, dass das jüngste Entwicklungsteil nur einmal verfügbar ist. Dann muss der Fahrer nur auf den Punktestand schauen und wird wissen, ob er dieses Teil am nächsten Rennwochenende bekommt oder nicht.»

Hinter diesem Vorgehen stecken vor allem logistische Gründe. «Du startest nicht mit gleichen Motorrädern in die Saison und bringst dann zum zweiten Rennen jede Menge neue Teile, das ist nicht realistisch», so Beirer. «Wenn wir damit anfangen, bin ich mir nicht sicher, ob wir immer im gleichen Moment für vier Fahrer, also acht Motorräder, diese haben werden. Wenn du ein neues Bauteil hast, willst du das auch nicht zu lange zurückhalten. Dann willst du das schnellstmöglich dem Fahrer geben, der in der Meisterschaft vorne mitmischt. Schneller ist in so einem Fall wichtiger als die ausreichende Stückzahl. Wir haben mit den Crews und den Fahrern darüber geredet, und alle stimmen zu.»

Mit zwei neuen Fahrern kam auch neues Personal zu KTM. «MotoGP ist auch ein Psychospiel zwischen all diesen großartigen Fahrern», weiß der KTM-Rennchef. «Der eine, der auf dem Stuhl neben dem Fahrer sitzt, ist entscheidend. Wenn du einen Fahrer verpflichtest, dann musst du dir überlegen, ob du seinen Crew-Chief dazu bekommst, weil er so wichtig für ihn ist. So haben wir es gemacht. Wir wollten den Fahrern den Crew-Chief geben, dem sie vertrauen. Vor allem in einer Situation, wenn Fahrer von einem anderen Team kommen und alles neu ist. Da hilft so eine vertrauenswürdige Bezugsperson extrem.»