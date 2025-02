LCR mit Zarco und Chantra: Riesige Party in Bangkok

Noch bevor Somkiat Chantra ein einziges MotoGP-Rennen bestritten hat, wird er in seiner Heimat wie ein großer Held gefeiert. Im Rahmen der Teampräsentation des LCR-Teams feierten seine Fans eine große Party.

Als einzige Mannschaft des diesjährigen MotoGP-Feldes hat das LCR-Honda-Team von Lucio Checchinello noch keine offizielle Teampresentation für die Saison 2025 abgehalten. Dafür gibt es einen guten Grund: Nach den Testfahrten in Sepang in dieser Woche, machten sich die Beteiligten des Teams auf den Weg nach Thailand, wo am Sonntag der erste MotoGP-Launch-Event und ab Mittwoch der Test in Buriram über die Bühne geht.

Da neben Johann Zarco in diesem Jahr Somkiat Chantra auf der Honda RC213V von LCR sitzen wird, macht eine Präsentation der neuen Farben in der Heimat des Thailänders Sinn. In Bangkok präsentiert sich das erfolgreiche Privatteam an diesem Samstag der Öffentlichkeit, um 18:15 Uhr (MEZ) werden die neuen Bikes den Fans und Medien präsentiert.

In diesem Rahmen feierte das gesamte Team auf dem «Honda Safety Riding Park» eine große Party mit vielen MotoGP-Fans. Bereits jetzt ist klar: der zweifache Moto2-GP-Sieger Somkiat Chantra ist in seinem Land der neue große Held. Noch nie zuvor fuhr ein Thailänder in der Königsklasse des Motorradsports.

Zarco und Chantra, die am Freitag noch auf dem Sepang International Circuit die letzten Testkilometer abgespult hatten, gaben am Samstag in der Hauptstadt Thailands Interviews, Autogramme und standen für Fotos zur Verfügung. Anschließend fuhren Sie mit speziell lackierten Honda Straßenbikes einige Schaurunden für die zahlreich erschienenen Fans.

«Ich freue mich, dass das LCR Team in meiner Heimat der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dieses Jahr werde ich kämpfen und mein bestes geben. Ich möchte den Thai-Fans dafür danken, dass sie mich in jedem Rennen unterstützen und anfeuern», sagte Chantra in einem Interview mit dem lokalen Fernsehsender.