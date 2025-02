Teamchef Aki Ajo (KTM): «Wir sind noch nicht bereit»

Aki Ajo in Sepang

Nach dem ersten MotoGP-Test 2025 in Sepang steht KTM auf der Zeitenliste hinter Ducati und Yamaha auf Platz 3. Doch vor dem zweiten Kräftemessen in Buriram nächste Woche hat sich der Hersteller einiges vorgenommen.

Für die beiden Werksteams von KTM hätte es beim MotoGP-Test in Sepang nicht unterschiedlicher laufen können, denn die KTM-Neulinge Maverick Viñales und Enea Bastianini mussten sich zunächst auf das Tech3-Team und die RC16 einschießen. Entsprechend können die Fortschritte in der Zeitenliste noch nicht wirklich registriert werden.

Beim Red Bull KTM-Team sieht das etwas anders aus. Mit Pedro Acosta und Brad Binder sind zwei erfahrene KTM-Piloten unterwegs, die sich gleich auf die Testarbeit des österreichischen Herstellers stürzen konnten. Die Feedbacks der beiden konnten die Techniker bereits aufsaugen und entsprechend gibt es bereits viele Pläne für den kommenden Test in der nächsten Woche in Thailand.

«Es war ein sehr produktiver und hektischer Test für uns. Aber nicht nur über die drei Tage. Denn ich würde sagen, es ist eine Fortsetzung der Arbeit seit dem Shakedown mit Dani und Pol letzte Woche und dem gesamten Einsatz der Ingenieure», erklärte Aki Ajo, der ab dieser Saison als Team Manager im Red Bull KTM-Werksteam arbeitet.

Der Finne betonte anschließend: «Brad und Pedro haben gut gearbeitet und ihre Rückmeldungen abgegeben, Maverick und Enea sind neu und müssen sich an unsere Bikes gewöhnen. Wir wollten klare Meinungen zu unserem Paket, denn das ist sehr wichtig für die Fahrer, die von anderen Herstellern kommen.»

© Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fermín Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Während Pedro Acosta den Test auf dem Petronas Sepang International Circuit auf Platz 6 beendete, 0,682 Sekunden hinter Spitzenreiter Alex Márquez (Ducati), kam Brad Binder mit 1,1 Sekunden Rückstand auf Rang 13. Maverick Viñales und Enea Bastianini belegten am Ende die Plätze 16 und 18. Alle vier Piloten legten in den drei Tagen insgesamt 660 Runden auf der RC16 zurück.

«Es war kein Test, wo man unser Level erkennen kann, aber wir konnten einen Blick auf die vielen Teile werfen, die wir ausprobiert haben», so Ajo. «Wir müssen der Entwicklungs-Truppe in Österreich sehr dankbar sein, sie haben einen außergewöhnlich guten Job über den Winter gemacht. Wir haben viel getestet und sind auch noch nicht bereit, aber wir werden nächste Woche in Buriram alles zusammenbringen, wo wir dann auch unser erstes Rennen absolvieren werden. Wir müssen uns sehr fokussieren, um das finale Set-up für die Saison hinzubekommen.»