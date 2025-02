Wo steht Yamaha? Massimo Meregalli bleibt gelassen

Yamaha gehörte in der vergangenen Woche zu den positiven Überraschungen des MotoGP-Tests in Sepang. Der japanische Hersteller hat ab dieser Saison vier Werksfahrer im Rennen, Fabio Quartararo glänzte von Beginn an.

Die Ducati-Dominanz fand in der Saison 2024 ihren großen Höhepunkt. Die ersten vier Plätze gingen im letzten Jahr an Fahrer auf Maschinen aus Borgo Panigale, lediglich die Sprints in Portimão, Austin und Barcelona sowie der GP in Austin konnten nicht von Ducati sondern von Aprilia gewonnen werden. Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Márquez und Enea Bastianini lauteten die Top-4 der Gesamtwertung, der beste Yamaha-Fahrer war Fabio Quartararo auf Rang 13. Die Top-Fahrer von KTM und Aprilia lagen ebenfalls vor dem besten Yamaha-Fahrer.

Doch Yamaha verstärkte sich über den Winter mit den Fahrern Jack Miller und Miguel Oliveira beim neu mit der M1 aufgestellten Pramac-Team. Nach dem ersten Testtag in Barcelona im November, bei dem alle vier Fahrer einen Hauch der neuen Yamaha M1 bekamen, ging es in der letzten Woche in Sepang mit dem Shakedown-Test los. Neben Quartararo, Alex Rins, Miller und Oliveira waren dabei sogar noch die Testfahrer Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso am Start.

«Ingesamt waren diese zwei Tests, der Shakedown und der offizielle Test, sehr positiv für unser Team. Wir haben die Daten vom Wintertest und vom Grand Prix im letzten Jahr mit dem diesjährigen Test verglichen und wir konnten in den Rundenzeiten starke Verbesserungen feststellen», erklärte Massimo Meregalli, Teamdirektor des Monster Energy Yamaha MotoGP-Teams, nach dem Test. «Es ist lange her, als wir zuletzt die Chance hatten, die Daten von sechs Fahrern miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das beeinträchtigt bereits jetzt positiv unsere Performance.»

Am Ende der Testfahrten war klar zu erkennen, das Yamaha den größten Sprung der Hersteller gemacht hat. Quartararo kam auf Rang 3, ihm fehlten 0,231 Sekunden auf Alex Márquez (Ducati) an der Spitze. Im Vergleich zum Vorjahr war er mehr als acht Zehntelsekunden schneller.

Meregalli weiter: «Wie es zu unserer Firmenphilosophie passt, haben wir keine drastischen Änderungen vorgenommen, aber wir haben stetig Fortschritte gemacht und Updates gebracht, als natürliche Folge des Testprogramms 2024.»

«Die gemeinsamen Bemühungen der beiden Yamaha Werksteams haben bereits starken Einfluss genommen. Es ist jedoch zu früh, um ein Urteil über unser Gesamtniveau abzugeben», so der Italiener etwas zurückhaltend. «Um unser wahres Potenzial besser zu verstehen, wird der Buriram-Test aussagekräftiger sein, da alle Teams dort gleichzeitig mit den Tests beginnen.»

