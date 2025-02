Fabio Quartararo: «Keine Ziele und Erwartungen»

Fabio Quartararo (Yamaha) fuhr beim MotoGP-Test in Buriram die achtschnellste Zeit. Im fehlte das Gefühl für die Front, Ziele möchte er sich erst unmittelbar vor dem Sprintrennen setzen.

Am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram hatte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen. Mit keinem Vorderreifen kam er zurecht und er konnte nicht so fahren wie er wollte. In der Zeitenliste war er nur auf Platz 13 zu finden. Am Donnerstag konnte sich der Franzose deutlich steigern. Er beendete den Test auf Rang 8 – 0,731 sec hinter Marc Marquez (Ducati).

«Wir machten eine Sprint-Simulation, einige Zeitenjagden und wir haben Reifen getestet. Es war ein positiver Tag, mit dem Vorderreifen hatte ich aber immer noch kein gutes Gefühl. Hoffentlich können wir das beim Rennwochenende verbessern», so das Resümee von Quartararo.

In Sepang war der Weltmeister von 2021 auf Rang 3 zu finden und er hatte nur 0,231 sec Rückstand auf die Bestzeit von Alex Marquez (Ducati). «In Sepang waren die Bedingungen anders. Der große Unterschied in Buriram ist, dass ich hier kein gutes Gefühl für die Front habe. Dadurch habe ich bei der Zeitenjagd sicher zwei bis drei Zehntelsekunden verloren», räumte Quartararo ein. «Ich dachte, dass ich auf dieser Strecke näher dran sein kann.»

Was die Rennpace angeht ist «El Diablo» relativ zufrieden: «In Malaysia waren wir bei der Sprint-Simulation drei Zehntelsekunden langsamer als die Top-Jungs, hier sind es vier Zehntelsekunden. Es ist etwa so, wie ich erwartet hatte.»

Konnte auf dem Chang International Circuit im Vergleich zum letzten Jahr beim Hinterradgrip eine Verbesserung erzielt werden? «Nein, da haben wir uns nicht verbessert. Aber wir steigerten uns beim Top-Speed, was sehr wichtig ist.»

2024 erzielte Quartararo in Buriram die Ränge 10 und 16 im Sprint und im Grand Prix. Was sind seine Erwartungen für die Rennen in diesem Jahr? «Ich habe keine Ziele und Erwartungen», schmunzelte der 25-Jährige. «Momentan ist es schwierig, sich Ziele zu setzen, denn wir sind immer noch in der Situation, in der wir uns verbessern müssen. Die Ziele setzen wir uns unmittelbar vor dem Sprintrennen und vor dem Grand Prix – dann wissen wir mehr, wo wir stehen.»

