Joan Mir (6.) weiß: «Wir haben noch Spielraum»

Joan Mir (Honda) bestätigte beim MotoGP-Test in Buriram den Aufwärtstrend, der sich bereits in Sepang abzeichnete. Das erste Mal genießt er das Fahren mit der RC213V, auf den Geraden leidet er aber immer noch.

Bei MotoGP-Test in Sepang war Joan Mir mit Rang 8 der zweitbeste Honda-Fahrer – nur Johann Zarco war schneller als der Spanier. Die Fortschritte bei der RC213V stimmten den Weltmeister von 2020 positiv, zu den Medienterminen erschien er nach langer Zeit wieder mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Am ersten Testtag in Buriram war Mir auf Rang 11 in der Zeitenliste zu finden. Am Donnerstag ging er auf Zeitenjagd und konnte seine Bestzeit vom Mittwoch um 0,7 sec verbessern. Mit seiner 1:29,399 min wurde er Gesamtsechster.

«Die Rundenzeit war nicht fantastisch, denn ich habe nicht alles zusammengebracht», war der Mallorquiner dennoch selbstkritisch. «Aber wir benutzten nur einen neuen Reifen und wir gingen nicht, wie die meisten anderen, ein zweites Mal auf Zeitenjagd. Das macht mich happy, denn wir haben immer noch etwas Spielraum und hätten noch besser sein können. Die Pace, die wir heute in unserer Sprint-Simulation und auch in der Zeitenjagd gezeigt haben, war die beste, seit ich bei Honda bin. Ich bin jetzt dazu in der Lage, das Motorrad zu fahren, wie ich es möchte – ich genieße es.»

«Dennoch gibt es immer noch einige Dinge, die wir verbessern müssen», gab der 27-Jährige zu. «Wir haben immer noch große Schwachpunkte, wie zum Beispiel der Motor. Auf den Geraden sind wir die Langsamsten und wir sind dort nicht konkurrenzfähig. Für die Rennen bereitet mir das einige Sorgen. Abgesehen davon habe ich jetzt ein viel besseres Gefühl. Ich hoffe, dass wir uns während des Jahres bei der Entwicklung nicht verlieren, so wie es letztes Jahr der Fall war. Aber ich möchte meinem Team gratulieren, denn so einen großen Schritt in so einer kurzen Zeit zu machen, ist nicht leicht. Dieser Test bedeutet nichts aber zugleich sehr viel für unsere Leute, die hart arbeiten. Mit diesem Bike sind wir näher an den Top-5 dran – vor ein paar Monaten konnten wir nicht einmal gegen die Testfahrer kämpfen.»

Mit Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami und Stefan Bradl hat Honda für 2025 ein neues Testteam aufgebaut, welches bei der Entwicklungsarbeit einen hohen Stellenwert hat. «Jetzt haben wir ein sehr starkes Testteam, wodurch wir mehr Ruhe haben», betonte Mir. «Wir arbeiten mit der Basis und sie verbessern diese. Wir probieren jetzt nur noch Dinge aus, die eine Verbesserung bringen. Hoffentlich können wir aus den Fehlern aus dem letzten Jahr lernen.»

Mir ist sich sicher, dass Honda vor allem mit der neuen Teamkonstellation und dem neuen Technik-Direktor Romano Albesiano einige Probleme in der Box relativ rasch lösen konnte, was sich bei den Tests in Sepang und Buriram in der Performance auf der Rennstrecke niederschlug. Der erste richtige Test folgt dann am ersten Rennwochenende in Thailand.

