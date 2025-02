Somkiat Chantra (Honda): Nur Savadori war langsamer

Rookie Somkiat Chantra (Honda) tut sich momentan noch schwer in der MotoGP. Bei den Tests in Sepang und Buriram war er jeweils der Langsamste der Stammpiloten. Dennoch bleibt der Thailänder positiv.

Den Test in Sepang beendete MotoGP-Rookie Somkiat Chantra (Honda) auf Rang 19, langsamer waren nur die vier Testfahrer Augusto Fernandez, Michele Pirro, Lorenzo Savadori und Andrea Dovizioso. Danach genoss der Thailänder erstmal seinen Auftritt vor den heimischen Fans beim Saisonstart-Event in Bangkok am 9. Februar.

Drei Tage später ging es mit dem Test in Buriram weiter. Auch dort war Chantra als 20. der Langsamste der Stammfahrer – im Vergleich zum Test in Malaysia ging es für ihn in Thailand sogar noch um eine Position nach hinten, da Trackhouse-Pilot Raul Fernandez wieder am Start war. Hinter Chantra lag nur noch Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori. Die gute Nachricht: Ich Vergleich zum ersten Testtag konnte sich der LCR-Honda-Pilot um über 0,7 sec steigern.

«Wir konnten die Rundenzeit verbessern und haben mit dem Bike Fortschritte erzielt. Am Donnerstagmorgen machten wir auch eine Zeitenjagd. Es war nicht schlecht», meinte Chantra. «Wir machten auch einen Long-run mit gebrauchten Reifen, wo wir konstante Rundenzeiten fahren konnten.» Wie fühlt er sich auf der RC213V nach dem Testmarathon der letzten Tage? «Zu 99 Prozent habe ich ein gutes Gefühl mit dem Bike.»

Anfang März wird Chantra sein erstes MotoGP-Rennen in seiner Karriere bestreiten – es wird zugleich sein Heimrennen sein. Viele euphorische Fans werden zum Chang International Circuit kommen und ihren Landsmann anfeuern. «Sicher werde ich Druck haben. Aber ich hoffe, dass die vielen Fans mich unterstützen und mir Kraft geben. Ich werde an diesem Wochenende versuchen, mein Bestes zu geben», versicherte der 26-Jährige. «Die Rennstrecke ist sehr schön und ich bin hier schon viele Male gefahren.»

In Buriram machte Chantra, der nur unweit der GP-Piste beheimatet ist, auch erstmals in der WM auf sich aufmerksam. 2018 holte der Sieger des Asian Talent Cup mit einer Wildcard einen starken neunten Platz in der Moto3. Im Moto2-Rennen in der Saison 2024 verpasste Chantra als Vierter das Podest nur knapp. Wie wird er die Zeit bis zu seinem ersten MotoGP-Rennen verbringen? «Ich werde zu Hause trainieren und mich auf das Rennwochenende vorbereiten.»

Von den drei Rookies tut sich Chantra momentan am schwersten, um sich an die neue Klasse und das MotoGP-Bike anzupassen. Dazu kommt, dass er mit der Honda im Vergleich zu Fermin Aldeguer (Ducati) und Ai Ogura (Aprilia) das derzeit langsamste Motorrad zur Verfügung hat.

