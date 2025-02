Acosta: «Glaube, das KTM-Projekt stand nie besser da»

Nach Platz 5 am ersten Tag legte auch Pedro Acosta auf der RC16 nach. Der junge Spanier durchbrach seine bisherige Bestmarke in Buriram deutlich. Platz 4 für den MotoGP-Hoffnungsträger der Österreicher.

Erstaunlich: Red Bull-KTM-Athlet Pedro Acosta schaffte am Vormittag des zweiten und letzten Testtages in Buriram einen Zeitensprung von fast einer Sekunde. Auf der Ergebnisliste brachte die 1:29,133 dem jungen Spanier zwar nur einen Rang, das Tempo der Startnummer #37 ließ die KTM-Belegschaft dennoch aufatmen. Acosta war damit um gut 0,3 s schneller als im entscheidenden Qualifying zum Thailand-GP 2024.

Der 20-Jährige, der damit wie bereits in Sepang am besten mit der RC16 zurechtkam, fasste einen kurzen, aber intensiven Testwinter zusammen: «Wir müssen happy sein – denn wir sind bereits in die Wintertests auf einem höheren Niveau eingestiegen. Und das gilt für das gesamte Projekt. Für mich persönlich bin ich sicherlich noch von meinem Optimum entfernt – aber aus Sicht von KTM denke ich, war das Projekt noch nie so gut aufgestellt. »

Der Rennfahrer aus Murcia weiter: «Es gibt nach wie vor noch Probleme, sowohl bei der Attacke auf eine schnelle Runde als auch über eine Renndistanz, aber das Niveau ist insgesamt deutlich besser als vor einem Jahr.»

Acosta verließ das Pressezentrum des Chang-Circuits von Buriram mit einer Botschaft: «Wichtig ist, dass wir an diesem Punkt die Ruhe bewahren. Wir müssen es schaffen, den Stand mit der ersten wichtigen Phase der Saison zu nehmen. Thailand, Argentinien, USA – es sind drei wichtige und spezielle Events.»

Während Pedro Acosta beste Erinnerungen an den letzten Thailand-GP (Platz 3) und die USA hat – der Rookie sammelte in Austin die ersten Führungskilometer als MotoGP-Pilot –, kommt der Spanier zum ersten Mal auf einem MotoGP-Prototyp nach Argentinien.

