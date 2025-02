Stillstand und Fortschritt: Alex Rins schafft beides!

Beim großen MotoGP-Sepang-Test hatte Yamaha-Werksfahrer Alex immer wieder an der Spitze aufgezeigt. In Buriram verschwand der Katalane im hinteren Mittelfeld. Und dennoch war der M1-Pilot rundum zufrieden.

Wie alle anderen Piloten der Yamaha M1 hat auch Alex Rins sehr positive Tage in Malaysia verlebt. Der (nach seinem üblen Crash 2023 in Mugello) immer noch stark humpelnde Spanier war am dritten Tag bis auf Rang vorgestoßen und – noch besser – hatte seine Quali-Zeit vom Sepang-GP signifikant unterboten.

Eine Woche später in Buriram/Thailand: Nach zwei Tagen auf dem Chang-Circuit trat ein sehr entspannter und gut gelaunter Alex Rins vor die Medien – derselbe Alex Rins, der zu den wenigen Fahrern zählte, denen es in Buriram nicht gelang, unter die Marke von 1:30 min zu stoßen. Zum Vergleich: Marc Marquez verteidigte die Spitzenzeit von 1:28,855 min, Rins plagte sich, um eine 1:30,062 min zu erreichen. Eine Zeit, gut genug für Rang 17. Fabio Quartararo und Jack Miller hatten die Yamaha rund eine halbe Sekunde flotter um den Kurs dirigiert.

Alex Rins verstand es, den Stillstand bei den Rundenzeiten als Fortschritt in der Entwicklung zu verkaufen. Der 29-Jährige erklärte mit ruhiger Stimme: «Ich bin mehr als zufrieden, für mich war der Abschluss des Tests in Buriram ein sehr guter Tag. Ich kann sagen, dass wir sehr gute Arbeit geleistet haben. In der letzten Zeit haben wir sehr viel Neues probiert und können so gut wie alles davon auch verwenden.»

Rins weiter: «Das Ergebnis ist, meine Fahrt ist im Vergleich zum Vorjahr sehr viel ruhiger, konstanter und sicherer. Es gab 2024 viel mehr Ausschläge und ich habe eigentlich ständig Fehler gemacht. Das ist weg. Und dadurch wird sich unser Tempo in den Rennen deutlich erhöhen.»

Die nicht gerade überragende Bestzeit von Buriram nahm der Lockenkopf dafür gerne in Kauf. «Es ist richtig, dass ich in zwei Attacken mit frischen Reifen nicht unter die 1:30er-Marke gekommen bin. Bei der Jagd nach einer schnellen Runde waren wir zuletzt nicht glücklich. Aber wie gesagt, ich sehe den Fortschritt im gesamten Fahrverhalten. Das größte Plus sehe ich auf der Seite der Verzögerung. Da ging es 2024 teilweise übel zu, nun fühle ich mich dort richtig gut.»

Kurios: Während der deutlich schnellere Fabio Quartararo an beiden Tagen die Frontpartie der M1, speziell das Verhalten des Vorderreifens, als größten Zeitenkiller ausmachte, zeigte der Spanier in Richtung Hinterhand. Rins: «Nein, vorne kann ich keine Probleme feststellen, wenn dann hadere ich mit dem Grip hinten.»

Trotz klarem Aufwärtstrend bleibt das Yamaha-Bild nach dem Buriram-Test verzerrt. Zwei Yamaha-Fahrer landeten in den Top-10, die anderen, Rins und Oliveira, strandeten vor den Rookies Aldeguer und Chantra sowie Testfahrer Savadori auf den hintersten Plätzen.

Dem erfahrenen Rins wäre zuzutrauen, dass er sich den «Attacke-Modus» für den in zwei Wochen an Ort und Stelle stattfindenden WM-Auftakt aufgespart hat.