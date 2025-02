Aprilia-Rennchef: Jorge Martin hat 4000 km Rückstand

Mit der Verpflichtung von MotoGP-Weltmeister Jorge Martin gelang Aprilia ein Coup, doch nun hat sich der Spanier innerhalb weniger Wochen zweimal verletzt. SPEEDWEEK.com sprach mit Aprilia-Rennchef Massimo Rivola.

Schlimmer hätte die Saison für Jorge Martin nach seinem Titelgewinn 2024 und dem anschließenden Wechsel zu Aprilia nicht beginnen können. Am 5. Februar, für den 27-Jährigen war es der erste Testtag in diesem Jahr, zog er sich in Sepang/Malaysia bei einem Highsider mit hartem Aufprall auf dem Asphalt Frakturen am linken Fuß sowie in der rechten Hand zu. Die von Dr. Xavier Mir in Barcelona durchgeführten Operationen verliefen ohne Komplikationen.

Vergangenen Montag, das war der 24. Februar, erreichte uns die nächste Hiobsbotschaft aus Spanien: Jorge Martin hat sich erneut schwer verletzt. Bei einem Trainingscrash mit dem Supermotobike erlitt der Weltmeister Frakturen an drei verschiedenen Stellen: Zum komplizierten Bruch der Speiche im linken Arm gingen mehrere Handwurzelknochen links sowie das Kahnbein entzwei.

SPEEDWEEK.com traf sich vor dem Saisonstart in Buriram/Thailand am kommenden Wochenende im Fahrerlager des Chang Circuits mit Aprilia-Rennchef Massimo Rivola, um über den Zustand seines Stars zu reden.

Massimo, kannst du uns etwas über Jorges Verletzungen, seine Behandlung und seine Genesung sagen?

Ehrlich gesagt, weiß ich nicht viel mehr als ihr. Es ist noch zu frisch. Ich weiß, dass er zurückkommen wird, wenn er wieder gesund ist. Heute bin ich vielleicht nicht allzu optimistisch, aber ich denke, wir müssen von Tag zu Tag schauen. Auch wenn wir an das nächste Rennen denken müssen, glaube ich nicht, dass er das schaffen kann. Wir haben jetzt zwei oder drei Wochen Zeit, um zu sehen, wie er sich erholt.

Wie ist die Stimmung innerhalb des Teams?

Natürlich ändert das ein wenig die Zielsetzung und die Stimmung. Aber von heute an müssen wir uns an diesem Wochenende sehr auf das konzentrieren, was wir haben; und wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Wir haben Marco in sehr guter Form gesehen, und ehrlich gesagt setze ich sehr hohe Erwartungen in ihn.

Bezzecchi sieht sehr stark aus, nimmt das den Druck weg?

Wir werden sehen. Bei den Tests war er supergut. Jetzt ist der Druck da, aber ich sehe ihn überhaupt nicht unter Druck. Es ist diese Art von Druck, die er gerne hat. Auch diesbezüglich bin ich sehr optimistisch.

Wirst du für Jorges Rückkehr etwas Spezielles planen?

Es ist ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Wir müssen sehen, wie er sich am Anfang, in der ersten Woche, erholt, und dann werden wir täglich in Kontakt bleiben und sehen, was für ihn gut sein kann. Wir wollen es nicht zu früh wagen. Wir müssen ihn in einer sehr guten Form zurückbringen.



Man bedenke, dass er mit dem Motorrad 2025 eine Runde gedreht hat und in Kurve 1 gestürzt ist, dann eine weitere Runde gedreht hat und in Kurve 2 gestürzt ist. Seine Fahrzeit mit diesem Motorrad ist also gleich null, und alle anderen haben bereits einen Durchschnitt von 2500 Kilometern abgespult, hinzu kommt das erste Rennen. In den ersten beiden Events wird jeder Fahrer 1200 Kilometer mehr zurücklegen, sodass er mit dem neuen Motorrad, das er nicht kennt, etwa 4000 Kilometer zurücklegen muss.



Es wird nicht einfach, also schauen wir mal, ob es eine Chance gibt, irgendwo, irgendwie anders Kilometer zu machen, bevor er zurückkommt. Es ist kein einfacher Start.