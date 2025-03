Luca Marini über Ducati: «Auch sie sind limitiert»

Luca Marini (Honda) zeigte im Grand Prix in Buriram nach missglücktem Start eine starke Aufholjagd auf Rang 12. Weshalb er sich für die MotoGP-Rennen in Argentinien mehr erwartet.

Honda-Werksfahrer Luca Marini hatte beim MotoGP-Saisonauftakt in Thailand ein Wochenende, an dem er sich kontinuierlich steigern konnte. Im Qualifying reichte es für Startplatz 16, im Sprintrennen landete der Halbbruder von Valentino Rossi auf Rang 15. Den Grand Prix am Sonntag beendete Marini auf Rang 12, womit er immerhin vier Punkte holte.

Mit den heißen Bedingungen hatte der Italiener im langen Hauptrennen keine Probleme. «Der Grand Prix ist körperlich immer einfacher als der Sprint – weil der Aufwand, um das Bike zu fahren, ist anders und man muss mehr verwalten. Zudem war es mehr bewölkt», erklärte Marini. «Es war aber ein guter erster Test – körperlich und mental, und wir können mit diesem ersten Wochenende zufrieden sein. Unsere Pace und die Ergebnisse konnten wir steigern. Wir haben an vielen Details gearbeitet und haben das Potenzial unseres derzeitigen Pakets gut ausgeschöpft. Wir wissen, dass wir noch limitiert sind – das hat sich bei den Rundenzeiten und im Qualifying gezeigt.»

Auf Sieger Marc Marquez (Ducati) hatte Marini 23,940 sec Rückstand. Beim Thailand-GP im letzten Jahr, als er Elfter wurde, waren es nach 26 Runden 22,859 sec. Wenn man sich die Rückstände ansieht, ist zumindest bei Marini der Abstand im Vergleich zur letzten Saison der Gleiche geblieben. In der Startphase passierte ihm allerdings ein Missgeschick, welches ihn auf die letzte Position zurückwarf.

«Beim Start machte ich einen Fehler. Ich kam als Letzter zu meiner Position und hatte viel Stress, um die ganze Prozedur zu erledigen und das Bike bereit zu machen. Ich war zu hektisch und musste dann ohne Launch-Control starten», erzählte Marini. «Wenn dir das passiert, dann bist du bei der ersten Kurve Letzter. Aber ich konnte mich dann gut nach vorne auf Rang 12 arbeiten. Darüber bin ich happy, denn im letzten Jahr war es unmöglich, über so etwas nachzudenken.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ducati dominierte das Wochenende – die Kräfteverhältnisse sind gleichgeblieben, obwohl das Feld etwas näher zusammengerückt ist. «Ich denke, wir konnten bei der Pace im Vergleich zum letzten Jahr vier Zehntelsekunden aufholen – von 1,2 sec zu 0,8 sec», ist sich Marini sicher. «Aber wir wissen nicht, wieviel Marquez noch in der Hinterhand hat. Sie werden sicher noch einen kleinen Schritt, aber es gibt ein Limit mit diesen Reifen, wo man nicht mehr schneller fahren kann. Die Reifen sind unglaublich bezüglich der Rundenzeiten und auch in Sachen Konstanz. Ich hoffe, wir können bald etwas näher an die Ducati herankommen.»

In welchen Bereichen konnte Honda mit der RC213V die größten Fortschritte erzielen? «Wir konnten unser Gefühl auf dem Bike und die Elektronik verbessern – die Ingenieure machten diesbezüglich einen fantastischen Job. Wir konnten aber bei allen Details gute Arbeit leisten, um das komplette Motorrad zu verbessern», so Marini.

Nach dem Test und den Rennen in Buriram werden die MotoGP-Piloten in zwei Wochen in Argentinien andere Bedingungen vorfinden. Was sind die Erwartungen von Marini an das Rennwochenende in Südamerika? «Das ist eine gute Frage, aber unmöglich zu beantworten», winkte der 27-Jährige ab. «Ich denke, auf Strecken, wo es bislang wenig Daten und Informationen gibt, ist Honda gut. Denn hinsichtlich der Elektronik sind wir sehr stark und es ist leichter für uns, bereits am Freitag schnell zu sein. Ich hoffe, dass ich am Freitag in den Top-10 sein kann – das ist das Ziel.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.