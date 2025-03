Bezzecchi (4.): «Will mich nicht verrückt machen»

Marco Bezzecchi (Aprilia) fuhr im MotoGP-Zeittraining in Argentinien die viertschnellste Zeit. Die Streckenbedingungen waren für ihn besser als erwartet. Im Vergleich zu Thailand möchte er einen weiteren Schritt machen.

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi hat mit Rang 6 im Grand Prix in Thailand eine starke Leistung gezeigt und die guten Resultate aus den Vorsaisontests bestätigt. Im MotoGP-Zeittraining in Argentinien war der Italiener wieder bei den Schnellsten dabei – mit Rang 4 schaffte er locker den direkten Einzug ins Q2. Auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo scheint er sich wohlzufühlen.

«Die Streckenbedingungen waren besser als erwartet. Als ich gestern zu Fuß die Besichtigung machte, hatte ich den Eindruck, dass die Piste schmutziger war», meinte Bezzecchi. «Aber als ich heute Vormittag mit dem Bike auf die Strecke ging, war es viel besser als die letzten Male, als wir hier waren. So konnten wir schon heute früh ein gutes Gefühl aufbauen – der Tag war nicht schlecht.»

Bezzecchi hat den letzten Argentinien-GP im Jahr 2023 gewonnen – im Regen war er damals mit der Ducati der Schnellste. Was sind seine Erwartungen mit der Aprilia in diesem Jahr? «Das erste Ziel haben wir heute erreicht – der direkte Einzug ins Q2. Ich verliere aber immer noch etwas bei der Zeitenjagd, das muss ich am Samstag verbessern», blickte Bezzecchi voraus. «Schon während des Tests hatte ich in diesem Bereich zu kämpfen – da muss ich mich am meisten verbessern. Ich muss weiter vorne starten als in Thailand. Das Bike funktioniert gut, aber wir liegen im Vergleich zu den Top-Jungs noch etwas zurück.»

Wo liegen die Stärken der Aprilia im Vergleich zur Ducati auf dieser Strecke? «Das Vertrauen, das ich in die Front habe, ist sehr gut. Auch bei der Traktion ist das Bike gut. Was mir etwas fehlt, ist die Stabilität», erklärte «Bez».

Hat Bezzecchi seine Reifenwahl für das Sprintrennen und den Grand Prix bereits getroffen? «Normalerweise verbessert sich die Strecke am Samstag sehr, weil wir drei Sessions hintereinander haben. Nach dem Qualifying und abhängig von den Bedingungen können wir mehr sagen, welcher Reifen der Beste ist», grübelte der 26-Jährige. «Ich möchte konkurrenzfähig sein und im Vergleich zu Thailand einen weiteren Schritt machen. Ich will mich selbst nicht verrückt machen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, in der Spitzengruppe zu kämpfen, dann wäre ich happy. Ansonsten werde ich versuchen, mein Maximum zu geben.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781