Vize-Champion Bagnaia nach bangen Minuten: Platz 10!

Nach einem schwachen freien Training gelang dem Ducati-Werksfahrer wie schon oft im Zeittraining der Wendepunkt. Doch ein kleiner Fehler kurz vor Schluss brachte den MotoGP-Vizeweltmeister in Bedrängnis.

Francesco Bagnaia reiste zwar als Dritter der Tabelle mit zwei Podestplätzen in Argentinien, die Laune des Vizeweltmeisters hielt sich dennoch in Grenzen. Erst recht, als die Startnummer 63 im ersten Training gefühllos auf Rang 16 fuhr und stolze 1,3 Sekunden ausgerechnet auf Teamkollege und Buriram-Dominator Marc Marquez verlor.

Bagnaia zu der frustrierenden Sitzung zum Auftakt: «Es ging nicht gut los, denn das Gefühl war von Beginn an sehr vergleichbar mit Thailand. Es hat mir einfach etwas gefehlt, um mit vollem Vertrauen zu agieren.»

Doch Ducati Lenovo schaffte die Wende. Schon früh deutete sich an, dass man an der Ducati des Vize-Champions die richtigen Veränderungen vorgenommen hatte. Im einstündigen Zeittraining säbelte Bagnaia umgehend fast eine Sekunde von seiner Rundenzeit ab und hielt sich damit immer zwischen Rang 3 und 8 auf.

Bagnaia über den Fortschritt: «Ich war sehr erleichtert – denn wir haben am Nachmittag das Bike so vorbereitet, wie ich es erhofft hatte. Die Phase von der Verzögerung bis in die Kurven hinein, das hat nun viel besser funktioniert, das Vertrauen war sofort da.»

Dass die Session dennoch erneut zu einer großen Zitterpartie wurde, daran war Bagnaia selbst schuld. Beim Versuch, nochmals nachzulegen – es standen weniger als fünf Minuten auf der Uhr – übertrieb es der Italiener in Kurve 2. Bagnaia flog ab und musste auf dem Weg in die Box um seine Platzierung bangen.

Der Doppelweltmeister gestand: «Es war nur ein kleiner Fehler, aber ich war etwas zu aggressiv am Eingang. Vom Hinterrad kam etwas zu viel Druck und ich ging zu Boden. Als ich auf dem Scooter in die Box rollte, war ich mir eigentlich sicher, dass ich die Top 10 um wenige Zehntel verpassen werde. Dass es nun doch geklappt hat, das ist eine große Erleichterung.»

Bagnaia weiter: «Ich denke, so wie das Bike nun da steht, kann ich noch bis zu drei Zehntel schneller fahren. Ich bin sehr optimistisch für morgen. Am Ende haben wir, denke ich, einen wichtigen Schritt gesetzt.»

Angesprochen auf die Konkurrenz zeigt sich der Turiner besonders von zwei Gegnern beeindruckt: «Erstaunlich war für mich besonders Zarco. Er hat heute stellenweise unglaubliche Dinge gezeigt. Das hätte ich so nicht erwartet – denn dass Marc hier gut klarkommt, das ist keine große News. Sehr überzeugt hat mich auch «Diggia» – er war am Nachmittag ebenfalls super gut unterwegs.»

Die Bilanz von Ducati Corse nach dem Tag in Argentinien kann sich wieder einmal sehen lassen. Fünf der sechs Desmo-Piloten schafften es direkt ins Q2. Lediglich Rookie Fermin Aldeguer muss sich morgen im Q1 auch mit den anderen MotoGP-Neulingen bewähren.

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781