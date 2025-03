Marc Márquez (1.): Neuer Rekord und Bagnaia im Griff

Nach dem lupenreinen MotoGP-Auftakt-Wochenende von Marc Márquez als Ducati-Werkspilot in Buriram machte der achtfache Weltmeister auch am Freitag in Termas de Rio Hondo weiter – mit Rundenrekord im Zeittraining.

Marc Márquez begann das MotoGP-Wochenende in Argentinien am Freitag mit zwei Bestzeiten. Wie üblich auf der Strecke in Termas de Rio Hondo, verbessern sich die Streckenbedingungen mit jeder Runde, weil die Strecke nur selten Befahren wird und zu Beginn meist stark verschmutzt ist. An diesem Tag war es in FP1 zusätzlch noch stellenweise nass. Der Ducati-Werkspilot steigerte sich vom Morgen bis zum Zeittraining am Nachmittag um 1,7 Sekunden.

Nach dem starken Saisonstart in Thailand, als Marc Márquez Qualifying, Sprint und GP dominierte, erwartete die große Mehrheit auch in Argentinien eine Show des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters. «Alle haben es erwartet, aber ich bin immer vorsichtig», stellte der WM-Führende klar. «Besonders, weil ich wusste, dass wir viel Arbeit vor uns haben, weil wir erstmals mit der Ducati hier sind. Wir hatten kein Basis-Set-Up für meinen Fahrstil, weil ich auch etwas speziell mit der Motorbremse unterwegs bin. Unsere Elektronik-Jungs haben zwischen den beiden Trainings super hart gearbeitet.»

«In FP1 war ich schnell, aber nicht konstant. Es war schwierig, vorherzusehen, wie das Bike reagiert. Am Nachmittag kam dann die Konstanz; wir können sicher am Samstag einen weiteren Schritt machen. Ich bin überzeugt, dass wir beim Fahrstil noch ein paar Parameter verändern müssen», lautete das selbstkritische Fazit des Ducati-Stars. «Wir müssen uns im Laufe des Wochenendes besonders auf die Bedingungen einstellen. Umso mehr Gummi auf der Strecke ist, desto schneller wird die Strecke.»

Wie ist Márquez zu Beginn vorgegangen? Der MotoGP-Superstar war zuletzt 2019 in Termas de Rio Hondo unterwegs, damals natürlich noch auf Honda. «Jede Strecke ist anders. An diesem Wochenende haben wir aber mit dem Set-Up aus Thailand begonnen. Das Bike verhält sich sehr gut, wir haben nichts angerührt und nur mit der Elektronik gespielt», erklärte der 32-Jährige. «Wir werden am Samstag Kleinigkeiten verändern, aber ich fühle mich aktuell okay. Das Bike verhält sich vorhersehbar, das ist einer der wichtigsten Punkte.»

Ich der Vorsprung auf die Gegner kleiner als erwartet? «Ja, der Vorsprung ist viel zu klein. Aber wir sind in der MotoGP, es ist nie genug», lachte der Spanier. «Aber wir hatten mit beiden Hinterreifen eine gute Pace und auch eine gute Zeitenjagd. Der Samstag ist der wichtigste Tag, vor allem das Qualifying, denn ein Startplatz in Reihe 1 ist sehr wichtig.»

Den Rundenrekord aus dem Jahr 2014 knackte Marc Márquez ebenfalls. «Der bisherige Rekord gehörte mir, also wurde es Zeit, diesen zu brechen nach elf Jahren. Ich glaube, dass wir am Samstag eine 1:36er-Rundenzeit fahren können», betonte er. «Wenn sich die Strecke weiter so stark verbessert, dann benötigt man für die erste Reihe eine solche Zeit. Meine Ziele sind aber keine Rekorde. Meine Ziele sind Rennsiege und Pole-Positions.»

Teamkollege und Vizeweltmeister Francesco Bagnaia stürzte in der finalen Phase des Zeittrainings, kam aber als Zehnter ebenfalls direkt in Q2. Sieht sich Márquez bereits als Nummer 1 im Lenovo-Ducati-Team? «Pecco ist der in dieser Box, der zwei Titel hat. Er hat die Erfahrung und besonders in der Vorsaison haben wir viele Themen ausgetauscht. Wir hatten immer dieselben Gedanken und waren auf dem gleichen Weg. Am Rennwochenende arbeitet jeder mit seiner Mannschaft und kämpft um sein Ergebnis. Pecco ist zwar für mich nicht die Nummer 1 im Team, aber er hat die Erfahrung. Wir schauen auf seine Daten und er kennt das Bike sehr, sehr gut.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,295 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,135 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,201

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,215

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,251

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,296

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,390

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,523

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,532

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,539

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,560

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,636

13. Joan Mir (E), Honda, +0,680

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,763

15. Luca Marini (I), Honda, +0,841

16. Maverick Viñales (E), KTM, +1,020

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,052

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,354

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,356

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,451

21. Enea Bastianini (I), KTM, +1,490

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,781