Las Termas, FP2: Alex vor Marc Márquez, Bagnaia P7 15.03.2025 - 14:47 Von Tim Althof

© Gold & Goose Alex Márquez

Alex und Marc Márquez demonstrieren auch in Argentinien ihre Stärke. Das Brüderpaar landete im FP2 der MotoGP-Klasse in Termas de Rio Hondo auf den ersten beiden Plätzen, Johann Zarco brachte Honda in die Top-3.