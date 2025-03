Q1 Las Termas: «Morbido» und Mir ziehen weiter

Bei sehr guten Bedingungen in Las Termas rangelte ein Dutzend MotoGP-Piloten aller Marken um die beiden Zusatztickets fürs Q2. Mit Morbidelli und Honda-Pilot Joan Mir zogen zwei der großen MotoGP-Routiniers weiter.

Während Pecco Bagnaia am Freitag mit Glück den direkten Q2-Einzug absolviert hatte, mussten andere Top-Piloten des WM-Aufakts in Thailand nun den Weg über das mühsame Q1 antreten. Ai Ogura, Franky Morbidelli und Jack Miller gingen als heißeste Anwärter in die 15-minütige Sitzung, bei der aber nur die ersten beiden das Ticket für das finale Q2 erhielten.

Mit Spannung erwartet wurden auch die Runden von Gresini-Pilot Fermin Aldeguer. Der Rookie hatte im FP2 mit Platz 6 einen starken Eindruck hinterlassen. Auch Joan Mir, der sich im Zeittraining länger in den Top 10 aufgehalten hatte, rechnete sich auf der deutlich verbesserten MotoGP-Honda gute Chancen für ein Weiterkommen aus.

Um keine Zeit auf der 4,8 km langen Piste von Termas de Rio Hondo zu verlieren, stürmten alle Piloten punktgenau auf die Piste. Für die kurze Zeitenjagd setzte alle Athleten auf die weichste Variante des Michelin-Hinterreifens.

Mit Morbidelli vor Miller, Ogura und Mir hämmerten die Favoriten dann auch die ersten Richtmarken auf den Asphalt. Morbidelli legte eine zweite schnelle Runde nach. Mit seiner Zeit von 1:37,312 min lag der VR46-Pilot nach dem ersten Run fast 0,4 sec vor Jack Miller. Hinter Ogura und Miller: Rookie Aldeguer. Auch Somkiat Chantra gelang im ersten Ansatz mit Platz 7 eine klare Verbesserung zu den früheren Sessions. Die Red Bull-KTM-Tech3-Belegschaft kam im ersten Versuch nicht über die Ränge 9 und 11 hinaus.

Knapp sechs Minuten vor Ende zog das schnelle Dutzend mit einem nochmals frischen Hinterreifen wieder aus zur «Mission Q2». Die erste Verbesserung schaffte Fermin Aldeguer. Während Somkiat Chantra auf seiner Runde stürzte, fuhr der Spanier schneller, konnte sich aber nicht auf der Rangliste verbessern. Auch Ogura, der unbedingt noch eine Position gutmachen wollte, schmiss die Trackhouse-Aprilia weg.

Trotz weiterer Verbesserungen auf der Stoppuhr, auch Miller legte nach, konnte kein Pilot Franky Morbidelli am Q2-Einzug hindern. Pech hatte dagegen Jack Miller. Der Aussie wurde in der letzten Minute von Honda-Werksfahrer Joan Mir aus dem Q2 geworfen.

Miller, Aldeguer und Ogura starten die Rennen von den Rängen 13, 14 und 15. Schlecht lief es weiter für Tech3: Platz 20 und 21 für Vinales und Bastianini.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Qualifying 1:

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:37,312 min

2. Joan Mir (E), Honda, +0,214 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,292

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,405

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,434

6. Luca Marini (I), Honda, +0,671

7. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,743

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,845

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,856

10. Maverick Viñales (E), KTM, +0,934

11. Enea Bastianini (I), KTM, +1,016

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,932