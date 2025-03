KTM-Pilot Binder: Kleine Ursache, große Staubwolke

Brad Binder: Aufbruch in ein ganz kurzes Rennen

Bislang ist die MotoGP-Reise nach Südamerika nicht angenehm für den Routinier bei Red Bull KTM Factory Racing. Brad Binder wollte aus Startreihe 4 im Sprint Boden gut machen – doch ein Fehler führte ins frühe Aus.

Von Startplatz 11 war Brad Binder in den Sprint von Las Termas gestartet. Fast 0,7 sec Rückstand hatte sich der Südafrikaner in der entscheidenden Sitzung auf Marc Marquez eingefangen. Auch Teamkollege Acosta war schneller und stand als Fünfter ganze zwei Reihen vor dem Routinier.

Binder: «Mit dem Abschneiden in Q2 bin ich nicht zufrieden, es lag an mir. Ich habe mehrere Zehntel liegen gelassen. Ich habe einige kleine Fehler eingebaut – das haben auch die Daten bestätigt.»

Dass sich Binder von einem schlechten Startplatz nicht irritieren lässt, das hatte die #33 schon oft bewiesen. Sein Meisterstück in der MotoGP zeigte Binder ausgerechnet in Argentinien. Vor zwei Jahren fuhr Binder auf der RC16 von Platz 14 und danach die gesamte Konkurrenz in Grund und Boden.

Eine Wiederholung des Sprint-Sieges blieb aus. Brad Binder überstand nicht einmal die erste Runde. Der Red Bull-KTM-Athlet schilderte die Situation: «Ich hatte wieder einen guten Start und kam nach vorne. Ausgangs von Kurve 7 war ich außen und habe beim Beschleunigen leicht das Heck verloren. Ich bin dann etwas weiter gegangen, dachte aber, es ist genug Platz, um auf die richtige Linie zurückzufahren, aber da war kein Platz und es gab eine leichte Berührung. Sie war nicht heftig, hat aber gereicht, dass mein Vorderrad wegging, und das war es – leider – ein sehr kurzes Rennen.

Beteiligter der Aktion war VR46-Pilot Franco Morbidelli. Der Italiener, von Platz 8 gestartet, fuhr an der Innenseite der KTM, als Binder wieder zuzog. Morbidelli konnte seine Fahrt auf der Ducati unbehelligt fortsetzen. Als Siebter holte er erneut Punkte für die Rossi-Einheit aus Tavullia. Von den Rennkommissaren wurde die Aktion durchleuchtet, doch eine Strafe blieb aus. Die Berührung mit unglücklichem KTM-Binder-Ende wurde als normaler Rennunfall eingestuft.

Dass Brad Binder nach drei Wettfahrten mit zehn Zählern auf WM-Position 9 der beste KTM-Pilot ist, verdeutlicht den sehr gedämpften Start der Österreicher. Doch die Saison ist noch jung, und der für 15 Uhr Ortszeit angesetzte Große Preis von Argentinien dürfte für weitere Überraschungen gut sein.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.