Las Termas, Warm-up: Marquez 1 & 2, «Diggia» am Boden

Überraschungen gab es in der kurzen Aufwärmübung vor dem Argentinien-Grand-Prix keine. Einmal mehr waren die Márquez-Brüder die schnellsten MotoGP-Piloten. Marc schlug Alex um eine Tausendstelsekunde.

Das 10-minütige Warm-up auf der GP-Strecke von Termas de Rio Hondo fand nurmehr mit 21 Piloten statt. Nach einer Nacht der Beobachtung hatte sich der Pramac-Athlet Miguel Oliveira mit seiner Mannschaft für einen Verzicht auf das Rennen entschieden. Oliveira, der im Sprint in Runde 5 von Rookie Fermin Aldeguer aus dem Weg geräumt wurde, befindet sich auf dem Weg nach Portugal für weitere Untersuchungen seiner linken Schulter.

In den nur wenigen Runden auf dem 4,8 km langen Las Termas-Kurs blieb den Fahrern keine Zeit für Experimente. Lediglich eine kurze Überprüfung der Rennabstimmung war möglich. Für KTM-Pilot Brad Binder ging der Plan schief. Binder, der im Sprint die erste Runde nicht überstanden hatte, musste nach 2 Runden zurück in die Box und nach einem Problem mit der RC16 auf sein Ersatzmotorrad springen.

An der Spitze fanden sich auch im Warm-up schnell Piloten mit Bikes aus Bologna ein. Marc und Alex Marquez, Fermin Aldeguer und Pecco Bagnaia nahmen schnell die ersten vier Positionen ein. Dann setzte sich VR46-Pilot Fabio Giannantonio etwas zu stürmisch an die zweite Stelle. Beim Einlenken in Kurve 1 ging « Diggia » zu Boden. Der Italiener blieb unversehrt, einer Teilnahme am GP steht nichts im Weg.

Während die Márquez-Brüder die Spitze bis zum Ende hielten, hielt sich die bisherige Positiv-Überraschung des Events, Honda-Pilot Johann Zarco mit Platz 13, zurück. Sein Abstand auf Marc Marquez, der es auf eine Bestzeit von 1 :37,889 min brachte, beträgt gut 0,7 sec. Kurios der Rückstand von Alex Marquez auf seinen Bruder : 0,001 sec.

Platz vier holte sich Aprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi. Die Ränge 5 bis 10 gingen mit minimalen Zeitabständen an Bagnaia, Morbidelli, Mir, Aldeguer, Acosta und Quartararo. Damit waren erneut alle Marken in den Top 10 vertreten.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Warm-up:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:37,889 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,001 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,348

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,352

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,384

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,411

7. Joan Mir (E), Honda, +0,439

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,458

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,479

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,604

11. Maverick Viñales (E), KTM, +0,680

12. Luca Marini (I), Honda, +0,705

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,730

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,876

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,913

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,154

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,223

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,267

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,529

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,137

21. Brad Binder (ZA), KTM, +3,352