Ai Ogura : «Fehlstart – lieber im Sprint als im GP»

Von Platz 4 in Thailand ging es Argentinien-Sprint für Ai Ogura zurück auf Platz 15

Nach dem Sensationsauftakt in Buriram erschien der MotoGP-Sprint von Las Termas für Ai Ogura wie eine große Pleite. Nach vermurkstem Start mühte sich die Aprilia-Hoffnung im Hinterfeld ab. Ogura mit Erklärungen.

Moto2-Weltmeister Ai Ogura fuhr sich beim WM-Auftakt im hitzigen Thailand ins Rampenlicht der MotoGP. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, brauste der Japaner auf der Trackhouse-Aprilia auf die Ränge 4 und 5. Möglich war das nur durch ein nicht weniger sensationelles Qualifying, das Ogura einen Startplatz in Reihe 2 gebracht hatte.

Bei deutlich kühleren Bedingungen in Argentinien musste sich Ogura dann aber wieder im hinteren Mittelfeld und auf Augenhöhe mit den weiteren Rookies Fermin Aldeguer (Ducati) und Somkiat Chantra einreihen. In allen Trainingssitzungen lief es dem Neuling nicht so leicht von der Hand. Der Fahrer machte für seinen hier größeren Zeitrückstand – Ogura verlor 15. gut 0,8 sec auf Marc Marquez – zum Teil die Piste verantwortlich.

Ogura gab zu: «Hier war weniger Routine vorhanden, und vor allem der erste Teil der Runde ist ein reiner Fahrerabschnitt, das Bike steht im Hintergrund, hier zählt nur das Können und die Erfahrung. Da war ich noch nicht auf dem gleichen Level wie in Thailand.»

Statt sich im Sprint über 12 Runden noch weiter nach vorn zu schieben, ging es in die andere Richtung. Ogura vermasselte die erste Beschleunigung und wurde bis ans Ende des Feldes durchgereicht.

Der Trackhouse-Aprilia-Pilot beim Debrief: «Ich hab einen großen Fehler gemacht und die Kupplung nicht richtig bedient. Die Starts in der Königsklasse funktionieren anders, und ich habe den Fehler gemacht. Das gehört auch dazu im Lernprozess in der MotoGP, und ich bin froh, dass es mir im Sprint und nicht IM GP passiert ist.»

Aus der ersten Runde kehrte Ogura auf Position 20 zurück. Über die kurze Distanz gelang es dem noch unerfahrenen Moto2-Champion, Rookie-Kollegen Chantra und Teamkollegen Raul Fernandez zu überholen. Platz 15 war doch dann eine große Ernüchterung.

«Ja, in Thailand hat es mehr Spaß gemacht. Vorne zu fahren, das ist etwas ganz anderes. Es ging nur um das Lernen. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und mir auch wieder von anderen Fahrern etwas abzuschauen. Insgesamt war es aber sehr hart, mich zu verbessern, und speziell im ersten Teil der Strecke kam ich heute noch nicht gut klar.»

Wenn auch noch ohne große Aussagekraft – in der WM-Wertung hält der Rookie nach drei Rennen weiterhin die beeindruckende fünfte Position. Doch Johann Zarco und Franco Morbidelli sitzen dem starken Rookie im Nacken.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.