Ai Ogura (Aprilia) mit starker Aufholjagd auf Rang 8

MotoGP-Rookie Ai Ogura war im Grand Prix in Termas de Rio Hondo nach dem enttäuschenden Sprint auf Wiedergutmachung aus. Von Startplatz 15 kämpfte er sich auf Rang 8. Mit Pedro Acosta lieferte er sich ein hartes Duell.

Rookie Ai Ogura lieferte auch im zweiten Grand Prix der Saison 2025 eine Talentprobe ab. Von Startplatz 15 zeigte er mit seiner Trackhouse-Aprilia eine beherzte Aufholjagd und pflügte sich durch das Feld, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Der coole Japaner lieferte sich am Ende des Rennens ein hartes Duell mit Pedro Acosta – mit dem besseren Ende für Ogura, der zudem bester Aprilia-Pilot war. Fast hätte er sich auch noch den zweiten KTM-Werksfahrer, Brad Binder, geschnappt. Auf Sieger Marc Marquez hatte Ogura im Ziel 14,447 sec Rückstand.

Mit Rang 8 schaffte Ogura nach dem enttäuschenden 15. Platz im Sprintrennen einen versöhnlichen Abschluss des Argentinien-Wochenendes. «Ich bin happy. Unser Potenzial war sehr ähnlich zu dem von gestern, nur hatte ich im Grand Prix einen besseren Start. Im Warm-up konnten wir einen Schritt machen und es war deutlich besser. Es hat dann im Rennen sehr gut funktioniert», erklärte der 24-Jährige. Was konnte er verbessern? «Am Samstag war ich zu aggressiv am Gas, heute war ich etwas sanfter unterwegs. Das ist für mich etwas enttäuschend, denn wenn ich das bereits am Freitag gewusst hätte, dann wäre es am Samstag besser gelaufen. Wie auch immer, ich konnte mich verbessern.»

Hat er vor dem Grand Prix mit einem Top-10-Ergebnis spekuliert? «Auch nach dem guten Start war es schwierig, in die Top-10 zu kommen – natürlich konnte ich mir aber nicht sicher sein. Platz 8 ist sehr gut», war Ogura zufrieden.

Nach dem Rennwochenende in Argentinien liegt Ogura mit 25 Punkten auf dem beeindruckenden 5. Rang. Hatte er das Gefühl, dass er in Termas de Rio Hondo mit der RS-GP einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte? «Sicher, ich konnte mich weiter verbessern», schmunzelte der Moto2-Weltmeister.

Die nächsten Rennen finden in zwei Wochen in Austin statt. «Körperlich ist das eine sehr herausfordernde Strecke. Ich werde sehen, wie es mir dort im FP1 geht», blickte Ogura voraus. «Maverick war letztes Jahr auf dieser Piste sehr schnell und Aprilia weiß, wie man dort schnell sein kann – das ist das Positive. Ich werde alles geben.»

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25. 7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.