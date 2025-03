Seriensieger Marquez: «Habe meinen Bruder bewundert!»

Jubel in Argentinien: Marc Marquez mit seiner Ducati-Mannschaft

Grand-Prix-Sieg Nr. 90! Es war ein außergewöhnlicher Tag für die spanische Renngemeinschaft. Marc Marquez zog mit GP-Legende Angel Nieto gleich und setzte seine spektakuläre MotoGP-Siegesserie fort.

Von der Pole-Position startete Marc Marquez in den nächsten perfekten Tag seiner lang währenden GP-Karriere. Im Schlepptau, wie bereits bei den letzten drei MotoGP-Wettfahrten, Bruder Alex. Die beiden Ducati-Piloten machten sich sogleich daran, die Vorstellung von Buriram sowie den Sprint von Las Termas zu wiederholen.

Statt Pecco Bagnaia war es aber Franco Morbidelli, der die Rolle des ersten Verfolgers übernommen hatte. Stellenweise sah es so aus, als ob der mit soften Gummis ausgerüstete Morbidelli aufschließen konnte – doch über die Distanz behielten die Spanier das Kommando.

Dass zwischenzeitlich Alex Márquez die Führung übernommen hatte, das war anders als in Thailand keine taktische Einlage des Ducati-Werksfahrers Marc. Der erklärte nach seinem vierten Sieg in Folge: «Der Plan war der: Ich wollte einfach von der Spitze wegfahren und das ganze Rennen an der Spitze bleiben. Ich habe diesen Plan auch mit Alex geteilt. Er wusste auch, dass ich zur Rennmitte versuchen würde, nochmals zu pushen. Zwischenzeitlich musste ich dann den Plan aufgeben, es war ein kleiner Fehler, und ich bin hinter ihm hergefahren.»

Bei der Verfolgung von Alex musste sich der große Bruder dann voll ins Zeug legen: «Alex hat mich heute begeistert, ich habe ihn bewundert. Es sah so gut aus, was er gemacht hat. Konstant hat er das Tempo hochgehalten. Es gab einen Punkt, da dachte ich, dass es heute für mich Platz 2 wird. Sein Hinterreifen hat nicht geraucht, er war einfach super unterwegs und auf einem höheren Level.»

Und doch konnte der 32-Jährige das Blatt noch einmal wenden. Marquez: «Ich habe dann mehr Risiko genommen und es wurde sehr aufregend. Vielleicht war es etwas zu wild, denn ich hatte ein paar haarige Momente. Doch ich habe mich auch mit den abgenutzten Reifen super sicher gefühlt. Ich habe dann noch etwas meinen Stil angepasst, der besser zu dem Medium-Hinterreifen gepasst hat – und so habe ich die letzten 10 Runden überlebt. »

17 von 25 Runden fuhr Marc Alex hinterher, doch am Zielstrich lag Alex 1,3 sec hinter Marc. Damit führt der Spanier zurecht überlegen die WM an. 34 Punkte trennen ihn bereits von seinem etablierten Teamkollegen Francesco Bagnaia.

Bevor Marc Márquez das Leder auszog, zollte er noch dem großen Ángel Nieto Respekt. Marquez: «Es ist sehr bewegend, mit Angel Nieto auf einer Stufe zu stehen. Für mich und Spanien hat es eine große Bedeutung. Ohne Ángel Nieto wäre es nie zu der Entwicklung der spanischen Stärke im Motorradrennsport gekommen – er war es, der mit seinen Erfolgen und seiner Person die Türe aufgestoßen hat.»

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25.

7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.