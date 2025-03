Pecco Bagnaia (Ducati): «Habe mehr von mir erwartet»

Nach einem vierten Platz in Argentinien ist Pecco Bagnaia sichtlich enttäuscht. Er sagt: «Ich weiß, wie schnell ich sein kann», - und zieht sogar in Erwägung, noch mehr zu seinem Motorrad des Vorjahres zurückzukehren.

Vorjahres-Vizeweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia hat beim Argentinien-GP in Termas de Rio Hondo das Podium knapp verpasst – und hat sein Gefühl verloren, wie der Italiener erklärt.

Gestartet von Position 3, hat Pecco Bagnaia auf seiner Werks-Ducati den Anschluss an die beiden Marquez-Brüder an der Spitze verloren. Bagnaia fiel hinter Franco Morbidelli zurück – und musste sich schließlich mit Platz 4 zufriedengeben.

Bagnaia nach dem Rennen merklich enttäuscht: «Ich habe mehr von mir erwartet. Mit Beginn des Rennens hatte ich Schwierigkeiten, mein Tempo zu finden. Ich war von den ersten beiden Fahrern (Marc und Alex Marquez, Anm.) nicht so weit weg, war nur eineinhalb Zehntel langsamer im ersten Teil des Rennens, aber das war genug, um sie zu verlieren.»

Dann musste er eher nach hinten als nach vorne blicken. Bagnaia: «Das Duell mit Franky (Franco Morbidelli, Anm.) hat mich etwas Zeit gekostet. Aber alles mehr als Rang 4 war heute schwierig. Ich habe es versucht, an Franky ranzukommen, aber mit dem weichen Reifen hat er einfach einen besseren Job als ich gemacht.»

Die Problem-Diagnose von Bagnaia: «Ich muss mein Gefühl zurückzubekommen. Mein Gefühl ist es, um einen Sieg zu kämpfen und nicht um Platz 4. Platz 4 ist nicht mein Platz, nicht mal Platz 3. Wir müssen uns konzentrieren und am Speed arbeiten. Ich weiß, wie schnell ich sein kann.»

Der Italiener erklärt: «Es fehlt mein Gefühl, wie ich es letztes Jahr hatte. Wir haben am Wochenende einen Schritt in die Richtung gemacht, aber es fehlt noch was; die Kontrolle über den Hinterreifen. Es ist seltsam, weil das jetzige Motorrad dem aus dem Vorjahr sehr ähnelt. Vielleicht bin ich nächstes Mal komplett wieder bei meinem Bike aus dem letzten Jahr.»

Dennoch versucht es Bagnaia mit Optimismus, immerhin nahm er Fortschritte innerhalb des Rennwochenendes wahr, und sagt: «Es ist nicht die schlechteste Situation, in der ich gewesen bin. Der erste Teil der letzten Saison war schlimmer.»

Doch einen entscheidenden Unterschied zum Vorjahr gibt es: seinen neuen Teamkollegen auf der Werks-Ducati. Bagnaia: «Aber in dieser Saison habe ich einen Rivalen, der konstanter ist. Marc wird keine Fehler machen. Allein die 31 Punkte aufzuholen, ist eine lange Reise. Das nächste Rennen ist in Austin, wo er sehr stark ist. Wir müssen die Probleme also so schnell es geht lösen und dann die Punkte wieder aufholen.»

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25. 7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.