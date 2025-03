Alex Marquez: Mit 18 Runden zum Sieg in Austin?

Brüder-Duell in Argentinien: Alex Marquez führte 17 Runden vor seinem Bruder Marc. Marc Marquez gewann am Ende aber das Rennen

Gresini-Pilot Alex Marquez fuhr am Sonntag beim GP in Argentinien einmal mehr auf Rang 2, einmal mehr nach einer Führung, einmal mehr hinter Bruder Marc. Frust über den verpassten Sieg? Mitnichten!

Bereits am Freitag, nach dem ersten freien Training und dem Zeitfahren, hatte Alex Marquez eine Vorahnung, dass es für das restliche Wochenende zwischen ihm und seinem Bruder eng zugehen könnte. Enger noch, als es schon in Thailand zwischen beiden war.

Alex Marquez: «Wir sind näher dran als in Buriram!» Und schon da belegten Marc und Alex Marquez Rang 1 und 2 - in der Startaufstellung genauso wie beim Zieleinlauf im Sprintrennen und im Grand Prix. Im Sonntagsrennen konnte Alex seine Gresini-Ducati immerhin 17 Runden vor dem achtmaligen Weltmeister halten, auch wenn das der Renntaktik von MM93 geschuldet war.

In Termas de Rio Hondo führte Alex Marquez nun 17 Runden, und war dem großen Bruder größtenteils mehr als nur ebenbürtig. Dennoch reichte es für den Gresini-Piloten letztlich nicht zum Sieg, auch wenn dieser näher schien als beim Saisonauftakt.

Alex Marquez: «In Thailand habe ich 16 Runden geführt, hier in Termas habe ich 17 Runden geführt. Wenn ich in Austin 18 Runden in Führung bleibe, reicht es vielleicht für den Sieg!»

Der Katalane habe dabei das ganze Rennen über alles aus sich und seiner Ducati herausgeholt: «Hier hat es noch nicht gereicht. Ich war heute näher am Limit als bei meinem ersten Sieg in der MotoGP! Ich habe meinen Hinterreifen härter rangenommen als Marc, aber ich hatte einen guten Rhythmus. Ich wollte bis zum Schluss alles geben und an Marc dranbleiben.»

Nachdem der achtmalige Weltmeister in Führung gegangen war, habe dieser aber immer eine Antwort auf seinen Hintermann gefunden. Alex Marquez: «Ich habe noch versucht, eine schnellste Runde zu fahren, aber Marc konnte meine Zeiten kontern. Deswegen habe ich mich mit dem zweiten Platz abgefunden.»

Die Grenzen seines Motorrads, seiner Reifen und seiner selbst waren am Schluss des Rennens für den jüngeren Marquez erreicht: «Ich habe mich am Ende des Rennens am Limit nicht mehr sicher gefühlt. Alle Fahrer hatten dieses Problem, aber Marc fühlt sich unter diesen Bedingungen wohl.» Der zweite Rang in Termas de Rio Hondo sei jedoch großartig und die Punkte wichtig für das Team.

Die Aussicht auf das nächste MotoGP-Wochenende in Texas stieß dabei jedoch auf wenig Begeisterung bei Alex Marquez: «Texas wird eine Härteprüfung für uns, denn ich mag die Strecke nicht so gern wie Thailand oder Argentinien.»

Ohnehin sehe er auch dort seinen Bruder wieder in der Favoritenrolle: «Wir müssen abwarten, ob wir in Austin genauso nah am Sieg sein können wie hier. Denn das ist eine Strecke nach Marcs Geschmack!»

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25. 7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.