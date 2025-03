Brad Binder angefressen: «Platz 7 nicht unser Ziel!»

Ein durchwachsenes MotoGP-Event in Argentinien endet mit soliden Punkten für Brad Binder. Der bestplatzierte KTM-Pilot zeigte sich nach dem Rennen dennoch frustriert, macht klar, dass Rang 7 nicht das Ziel sei.

Das Rennwochenende in Argentinien war für Brad Binder ein Auf und Ab. Dem direkten Einzug in Q2 und Startplatz 11 folgte ein kurzes Sprintrennen. Eine Kollision mit Franco Morbidelli beendete das Samstagsevent bereits in der ersten Runde. Den Grand Prix am Sonntag fuhr der Südafrikaner bis zum Ende, und das auf Rang 7. Damit war der KTM-Werkspilot in der Ergebnistabelle gleichzeitig die Speerspitze der Österreicher, denn Teamkollege Acosta beendete das Rennen nach zahlreichen Zweikämpfen mit Joan Mir und Ai Ogura auf Rang 9.

Die Enttäuschung überwog jedoch beim Fahrer mit der Nummer 33: «Platz 7 ist wirklich nicht das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben!» Bedingt durch das unfreiwillig verkürzte Sprintrennen am Samstag und ein zusätzliches Problem im Warm-Up am Sonntagmorgen hielt sich die Zuversicht des 29-Jähirgen vor dem Grand Prix in Grenzen: «Ich habe mich habe im Warm-Up nur eine Runde hinbekommen und darum habe ich mich zu Beginn des Grand Prix etwas eingerostet gefühlt, aber ich konnte ein gutes Gefühl für das Motorrad entwickeln. Ich habe alles gegeben und habe versucht, konstant zu fahren, weil ich wusste, dass wir später im Rennen Probleme mit dem Hinterrad bekommen würden.»

Das ist mittlerweile ein wiederkehrendes Problem für alle KTM-Piloten und trat auch bei Binder ein wie befürchtet: «Wenn der Reifen hinten abbaut, werden unsere Rundenzeiten viel langsamer. Als das passiert ist, habe ich nur noch versucht, das Bestmögliche herauszuholen. Ich habe alles herausgeholt, deswegen muss ich trotzdem zufrieden sein!» An eine Top-Platzierung wie vor zwei Jahren, als Brad Binder das Sprintrennen beim letzten Argentinien-Event für sich entscheiden konnte, war dieses Mal nicht zu denken.

Binder: «Hoffentlich tun wir uns beim nächsten Rennen in Austin leichter und wir können uns verbessern. Wir wissen ziemlich genau, was wir verbessern müssen. Das Fenster, in dem unser Motorrad vernünftig arbeitet, ist zu schmal. Bei wenig Grip haben wir riesige Probleme. Hoffentlich finden unsere Leute zuhause in Munderfing einen Weg und entwickeln ein Update für uns, um das Problem zu lösen.»

Am Wochenende vom 28. bis 30. März folgt für den MotoGP-Tross das nächste Rennen in Texas.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25. 7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.