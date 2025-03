Ogura bester Aprilia-Pilot: «Es war ein Super-Sprint»

Ai Ogura ist kein Mann vieler Worte: «Ein Super-Sprint», kommentierte der Trackhouse-Aprilia-Pilot seine bemerkenswerte Aufholjagd am Samstag in Texas. Die Leistung brachte den Japaner bis auf Rang 9.

Die Disqualifikation wegen der unzulässigen Software in Argentinien und die Nachbeben in der amerikanischen Presse, ein Sturz im freien Training am Samstagvormittag, ein magerer 18. Platz in der Qualifikation: Bei Ai Ogura und seinem amerikanischen Trackhouse-Aprilia-Team standen die Vorzeichen für die Heimrennen auf dem Circuit of the Americas nicht zum besten.

Doch als es drauf ankam, zeigte der unverwüstliche Japaner, was in ihm steckt. Mit einem Blitzstart machte er bereits auf dem Bergaufstück zur ersten Kurve etliche Positionen gut, kam als 14. aus der ersten Runde zurück, kämpfte sich mit der Entschlossenheit eines Samurai-Kriegers im weiteren Verlauf kontinuierlich nach vorn und querte die Ziellinie an 9. Position, vor Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi, den er schon drei Runden zuvor dingfest gemacht hatte.

«Nach dem Crash heute morgen war mein Selbstvertrauen nicht gerade himmelhoch. Doch in diesem Sprint kehrte es zurück», freute sich der MotoGP-Rookie. «Dass ich mit vielen erfahrenen Piloten dieser Klasse um die Wette fahren und einige davon überholen konnte, war eine gute Vorbereitung fürs große Event am Sonntag», fügte er hinzu.

Der beste Moment sei die erste Kurve gewesen, diese tückische, langsame Linkskehre, die die für die Piloten Verderben, aber auch Glück bedeuten kann. «Dort ist es mir gelungen, Unheil zu vermeiden und ein paar Plätze zu gewinnen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Im weiteren Verlauf konnte ich noch mehrere andere Piloten überholen, quasi als Bonus obendrauf.»

Dass die Aprilia RS GP auf dem Americas-Circuit besonders gut funktioniere, wollte er so nicht stehenlassen. «Es stimmt, Aprilia war letztes Jahr sehr stark auf dieser Strecke. Doch das war mehr Maverick Vinales zu verdanken», erinnerte er an die überwältigenden Erfolge des Texas-Wochenendes vom Vorjahr, an dem der Spanier sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewonnen hatte. «Dieser Erfolg zeigt, dass Mavericks Nachfolger bei Aprilia aufwachen müssen – ich inklusive!»

Zur Vorbereitung auf den US-Grand-Prix hatte sich Ogura die Daten seines Vorgängers angeschaut, dabei aber nur wenig erkennen können. «Maverick war letztes Jahr zwei Sekunden schneller als ich jetzt. Bei einer solchen Differenz siehst du im Detail wenig – außer, dass die Pace von Maverick damals beachtlich war.»

Was die eigene Darbietung betraf, habe er sich im Sprint deutlich gesteigert, und zwar buchstäblich überall. Ai Ogura: «Dass ich heute der beste Aprilia-Fahrer war, ist eine große Befriedigung. Doch noch schöner und wichtiger für mich ist, dass ich in die Top-Ten vorstoßen konnte!»

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.