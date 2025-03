Luca Marini (8.): Sind gefangen in Dauervibrationen!

Vor einem Jahr abgeschlagener Letzter, zeigte sich beim jüngsten MotoGP-Sprint von Texas wieder ein konkurrenzfähiger Luca Marini. Trotz Vibrationen und zu wenig Topspeed gab es Glücksgefühle und erste Sprint-Punkte.

Für Statistiker und Honda-Fans wird der Sprint von Austin in die Geschichtsbücher eingehen. Erstmals seit Marinis Premiere mit der RC213V gelang es dem Italiener, einen WM-Punkt in einem Sprintrennen zu erbeuten – Platz 8. Möglich wurde der Teilerfolg in der Karriere des Rossi-Verwandten nicht etwa durch einen heroischen Ritt und etliche Überholmanöver, sondern durch ein souveränes Verteidigen der Ausgangslage.

Während Siegfahrer Marc Marquez in der Qualifikation nahezu gleich schnell um den Kurs von Austin brannte, konnte sich Marini im Vergleich zu 2024 um volle 1,5 sec steigern. Startplatz 7 bedeutete zugleich den größten Erfolg für Marini auf eine Runde.

Entsprechend war der Pilot aus Urbino ganz besonders euphorisch, was den Morgen betraf: «Es war ein verdammt gutes Gefühl. Von der ersten Runde am Samstag konnte ich das Bike so nutzen, wie ich es wollte. Ich denke sogar, nachdem wir während des Events in Argentinien weitere Fortschritte gemacht hatten, ging es hier noch mal weiter. Wir sind von der Rundenzeit jetzt absolut konkurrenzfähig. So macht es richtig Laune!»

Dennoch merkte Marini, der über die Distanz von zehn Runden lediglich den entfesselten Fabio Quartararo passieren lassen musste, zwei Punkte an, die ein noch besseres Abschneiden verhinderten. «Was leider sehr hinderlich ist, sind Vibrationen im Motorrad. Sie treten nicht an einer Stelle auf – sondern sind bei diesem Tempo dauerhaft und überall. Es ist kein gutes Gefühl und es ist die nächste große Aufgabe, das in den Griff zu bekommen. Bis zum MotoGP-Test in Jerez werden wir aber damit leben müssen», schnaufte Marini.

Der Italiener steht mit seinen Problemen nicht alleine da. Nahezu alle Piloten monierten Vibrationen in ihren Prototypen – auch resultierend aus dem sehr hohen Gripniveau des Circuit of the Americas.

Kritikpunkt Nummer 2 des Honda-Werksfahrers: Mangelnder Topspeed. Marini: «Es ist sehr anstrengend, denn gegen die KTM etwa schaut es auf den Geraden nicht gut aus. In der Quali bei freier Fahrt habe ich es nur genossen, im Rennen war es mit diesen Themen schon anstrengender. Erstaunlich ist, dass wir trotzdem so weit vorne sind. Es ist also noch mehr Potenzial vorhanden. »

Immerhin stritt sich der Italiener nun mit Piloten wie Pedro Acosta und Vorjahressieger Vinales um WM-Punkte. 2024 angeschlagener Letzter fehlten der Honda mit der Startnummer 10 bei der Zieldurchfahrt auf Position 8 nur fünf Sekunden auf Fabio Di Giannantonio und Platz 4. Danke der Leistung von Marini liegt Honda nach Rennen 5 weiterhin hinter Ducati auf Rang 2 der Herstellerwertung.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.