Pecco Bagnaia (2.): «Bemühe mich, glücklich zu sein»

Für die stürmische Anfangsphase bezahlte Pecco Bagnaia seinen Preis. Als es in der Schlussphase um alles ging, hatte der WM-Dritte der MotoGP keine Reserven mehr. Dennoch endete der Wüstentrip auf dem Podest.

Nach Platz 8 im Sprint von Katar hatte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia ein anderes Rennen am Sonntag angekündigt. Der Vizeweltmeister hielt Wort. In den ersten beiden Runden überholte Bagnaia sechs Piloten und befand sich schnell auf Podestkurs. Zur Mitte des Rennens sah die #63 auch reif für den nächsten GP-Sieg aus. Doch ganz nach vorne reichte es nicht.

Sowohl Teamkollege Marc Marquez, der mit einer brillanten Reifenbehandlung unantastbar für das gesamte Feld blieb, als auch ein entfesselter Maverick Vinales ließen Bagnaia auf dem dritten Platz zurück. Gemessen an Startplatz 11 ein sensationelles Comeback, gemessen am Gesamtresultat des Katar-GP – doch eine Enttäuschung für den Doppelweltmeister.

Bagnaia wusste nach der Siegerehrung auch zunächst nicht, in welche Richtung er seine Emotionen lenken kann. Nach einem tiefen Durchatmen fand er die richtigen Worte: «Doch – ich muss zufrieden sein, ich will veruschen glücklich damit zu sein. Denn die Ausgangslage war nicht gut und wir haben gestern gesehen, dass es alles andere als leicht ist, sich durch das Feld zu arbeiten. Dass es heute geklappt hat und ich so schnell so weit vorfahren konnte mit viel Vertrauen, das war sehr gut.»

Bagnaia weiter: «Ich hatte eine sehr gute Pace, doch ich habe auf dem Weg ganz nach vorne sicher zu viel Grip geopfert. Mir ging dann auf den letzten Runden der Hinterreifen ein, die Reserven waren verbraucht.»

Der Turiner beschreibt das Duell mit Landsmann und Akademie-Kollege Morbidelli als entscheidend: «Mit Franky ging es um Platz 3 und das hat nicht nur Zeit, sondern auch viel Energie und Reifen gekostet. Als ich an ihm vorbei war, hatte ich nicht mehr so viel zu bieten wie davor. Doch ich habe vom letzten Jahr gelernt und erkannt, wann es genug ist.»

Zum negativen Teil. Bagnaia konnte den Samstag noch nicht vergessen: «Ich ärgere mich immer noch. Denn wenn ich so eine Leistung am Sonntag bringen kann, warum schaffen wir das nicht auch schon früher? Es ist immer die gleiche Geschichte, der Samstag bleibt das große Problem. Daran müssen wir einfach weiterarbeiten.»

Mit dem Blick auf die WM-Tabelle hatte der Verlauf keine dramatischen Auswirkungen für die #63. Während der Vizeweltmeister zwar fünf Punkte auf den größten Rivalen und Teamkollegen Marc Marquez verlor, kam er dem zweiten Rang deutlich näher.

Lauter wurde es dann in der Ducati-Box nach der Information zur Strafe von Maverick Vinales. Bagnaia war damit auf Rang 2 nachgerückt und nach einem Dreifach-Sieg war die Welt wieder in Ordnung.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24