Enea Bastianini (KTM): Das steht beim Jerez-Test an

KTM-Pilot Enea Bastianini arbeitete sich im MotoGP-Rennen von Jerez von Platz 18 auf 9 vor. Er hatte mit Vibrationen zu kämpfen – und will die am Montag im anschließenden Test, ebenfalls in Jerez, angehen.

Was für eine Aufholjagd für KTM-Pilot Enea Bastianini – aber dennoch war der Italiener nicht vollkommen zufrieden nach seiner Top-10-Platzierung beim GP von Jerez. Beim anschließenden Testtag am Montag steht Arbeit an!

Bastianini: «Ich kann sehr zufrieden sein, auch im Vergleich zum Sprint. Heute war mein Tempo ähnlich wie bei den anderen KTM-Piloten. Meine Erwartungen waren nicht allzu hoch. Ich bin ja von Platz 18 gestartet. Es war ein schwieriges Rennen.» Bastianini pflügte durchs Feld, holte viel auf, profitierte aber auch von den vielen Crashes vor ihm.

Der Italiener beklagt aber: «Wir hatten sehr starke Vibrationen. Das ist seit dem Start so gewesen bis zum Ende des Rennens. In den langsamen Kurven war ich aber viel selbstbewusster als gestern. Wir haben einen guten Schritt gemacht.»

Direkt im Anschluss an das Rennwochenende steht für die MotoGP-Piloten in Jerez ein Testtag an. Am Montag können die Teams neue Teile auf die Strecke bringen.

Bastianini: «Wir machen jetzt einen Plan für den Test. Die Vibrationen sind für uns KTM-Fahrer aktuell eine Einschränkung. Wenn wir das Problem lösen können, können wir denke ich alle einen großen Schritt nach vorne machen. Das könnte also wichtig sein.»

Und er verriet: «Wir haben viele große Dinge, die wir ausprobieren. Manchmal sind es aber die kleinen Dinge, die einem helfen, schneller zu sein. Wir probieren morgen Details. Ich bin zuversichtlich, dass ich danach zufriedener bin.»

Der Italiener, der aktuell WM-13. ist: «Es wird harte Arbeit, wir werden viele Lösungsansätze ausprobieren. Es ist auch wichtig, das Selbstbewusstsein nicht zu verlieren.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.