KTM Tech3: Extra Rückenwind und Routine beim Heim-GP

Die umstrittene Reifenluftdruckregel nahm der französischen Tech3-KTM-Mannschaft beim Katar-GP den fair herausgefahrenen zweiten Platz von Maverick Vinales. Beim Heimrennen soll es erst recht nach vorne gehen.

Im großen Fahrerlager der Motorrad-Straßen-WM zelebrieren am kommenden Wochenende zwei Teams ihren Heim-Grand-Prix. Neben der ebenfalls alteingesessenen Moto3-Struktur von Alain Bronec (CIP Green Power) hat der Zuschauermagnet Le Mans größte Bedeutung für Red Bull KTM Tech3. Das Team von Hervé Poncharal – seit 2009 mit KTM in der Königsklasse verbunden – ist die Struktur mit der längsten Geschichte im Paddock. Tech3 war bereits im Fahrerlager vertreten, als Dorna Sports zum Start der Saison 1992 die Regie der Weltmeisterschaft übernommen hatte.

Als Satellit des KTM-Werks bekamen die Franzosen mit Teammanager Nicolas Goyon 2024 Rookie Pedro Acosta zugeteilt. Volltreffer. Der damals 19-Jährige rockte das Fahrerlager in bester Manier und schaffte es aus dem Stand in die Elite der Königsklasse. Nach ersten Podestplätzen in den USA und Portugal hegte die Mannschaft beim großen Heimrennen vor neuer Rekordkulisse realistische Hoffnungen auf eine Siegesfeier. Doch die blieb aus. Platz 6 im Sprint und eine zerkratzte RC16 in GASGAS-Farben nach frühem Crash, so die Ausbeute.

Besser macht es ein Jahr zuvor Rookie Augusto Fernandez. Der zweite Spanier im Team schaffte sein bestes Saisonergebnis als Vierter und wurde dennoch zur Halbzeit seiner zweiten Saison aufs Abstellgleis gerollt.

Das gegenteilige Schicksal ereilte Pedro Acosta. Der Racer aus Murcia wurde im Sommer belobigt und mit einem verlängerten Vertrag bis Ende 2026 ans offizielle Werksteam gebunden. Folglich musste Tech3 nochmals komplett neu durchstarten. Mit Bastianini und Vinales kamen dafür zwei MotoGP-Siegfahrer.

Der jüngere Bastianini, der in seiner MotoGP-Karriere bislang nur für Ducati war, kämpft sich in nur kleinen Schritten voran. Platz 7 (Austin) war der beste Schlussrang in der noch jungen Laufbahn auf der RC16. Positiv: Der Pilot aus Rimini lässt sich nicht aus der Lernphase bringen und vermeidet Fehler. Da Bastianini auf eine starke Le-Mans-Bilanz inklusive einer Siegesfahrt 2022 verweisen kann, stehen die Chancen auf eine neue Bestmarke mit der RC16 gut.

Tech3-Teammanager Nicolas Goyon: «Enea Bastianini hat eine unterschiedliche Entwicklung auf dem Motorrad durchgemacht, wobei er immer einen Schritt nach vorne und nie einen zurück gemacht hat. Er hat seit Saisonbeginn bereits drei Top-10-Platzierungen erreicht und in Le Mans gewonnen, also sind wir zuversichtlich, dass er an diesem Wochenende stark sein wird.»

Kompakter konnte Maverick Vinales seine Warmlaufphase mit der Maschine aus Österreich gestalten. Ab Runde 4 in Katar war «Top Gun» zur Stelle. Als die Startnummer 12 im GP die gesamte Konkurrenz schwindelig fuhr und das Rennen in der Wüste anführte, hatte Tech3 wieder einen Podestfahrer in der Garage. Nach Platz 4 in Jerez und überzeugenden Testzeiten setzt das Team nun große Hoffnungen in Vinales.

Goyon: «Nach den letzten beiden starken Wochenenden in Doha und Jerez reist das Team mit großen Erwartungen für Maverick Vinales nach Le Mans. Den Test in Jerez schloss er mit der zweitschnellsten Runde ab, und Le Mans ist eine Strecke, die er mag – 2024 stand er auf dem Sprintpodium. Für uns als französisches Team ist es immer ein besonderer Moment, an unserem Heimrennen teilzunehmen – diese Atmosphäre können wir sonst nirgendwo erleben. Maverick und Enea werden alles geben, um vor unseren Fans zu glänzen.»

Mit den beiden Routiniers schlägt sich das KTM-Kundenteam bislang achtbar in der Wertung der elf MotoGP-Teams. Tech3 hält Position 6, liegt direkt hinter dem Mutterschiff aus Österreich und vor den Werksmannschaften von Aprilia und Honda.

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.