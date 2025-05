Gestürzter Morbidelli (VR46): «Fühle mich besser»

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) fühlt sich nach seinem Sturz im Spanien-GP fit genug, um das MotoGP-Wochenende in Le Mans in Angriff zu nehmen. Der Vierte in der WM-Tabelle möchte in Frankreich ein Top-Ergebnis erzielen.

VR46-Pilot Franco Morbidelli hatte im MotoGP-Grand-Prix in Jerez einen heftigen Crash, der nicht ohne Folgen blieb. Zwar hatte der Italiener keine Knochenbrüche davongetragen, eine schmerzhafte Prellung an seiner Halswirbelsäule reichte aber aus, dass er den offiziellen Test am Montag auslassen musste.

In Le Mans, wo am kommenden Wochenende das sechste Event der MotoGP-Saison 2025 stattfinden wird, ist Morbidelli wieder dabei. Er hat in den letzten Tagen intensiv daran gearbeitet, um rechtzeitig für den Frankreich-GP wieder fit zu werden. Am Donnerstag muss sich der 30-Jährige vor Ort noch einem medizinischen Check unterziehen, um grünes Licht zu erhalten, damit er am Freitagvormittag das FP1 in Angriff nehmen wird können.

«Le Mans ist ein weiteres sehr wichtiges Rennen für uns. Wir wollen unsere gute Pace und den Speed aus den bisherigen Events beibehalten – das Ziel ist es, dort einen guten Job zu machen», betonte «Morbido». «Was meine körperliche Verfassung angeht, fühle ich mich besser, aber ich will zuerst sehen, wie ich mich auf dem Bike fühle.»

An den Bugatti Circuit in Le Mans hat Morbidelli gute Erinnerungen, obwohl sein letztes Top-Ergebnis schon etwas zurückliegt – 2017 konnte er dort das Moto2-Rennen gewinnen. Den Grand Prix im letzten Jahr beendete er auf Rang 7. «Ich mag die Strecke. Letztes Jahr hatte ich ein schönes Comeback im Hauptrennen, also bin ich zuversichtlich, was die Strecke angeht», betonte der Römer.

Morbidelli liegt in der Gesamtwertung mit 84 Punkten auf Rang 4. Auf WM-Leader Alex Marquez hat er bereits 56 Punkte Rückstand. VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio ist derzeit Fünfter – 21 Zähler weniger als Morbidelli.