Wann macht es bei Pecco Bagnaia «klick»?

Pecco Bagnaia (Ducati) tut sich derzeit schwer gegen die Dominanz der Marquez-Brüder. In der MotoGP-Saison 2025 zeigt er dennoch eine noch nie dagewesene Konstanz. Gelingt ihm in Le Mans ein Schritt nach vorne?

Pecco Bagnaia ist derzeit bei Ducati nur die dritte Kraft. In den ersten fünf Saison-Events 2025 stand er im Schatten von Marc und Alex Marquez. Der Blick in die Statistik belegt diese Tatsache: In nur einem der zehn Rennen lag Bagnaia vor beiden Brüdern – am Sonntag in Austin, als er den Grand Prix gewann. Nicht nur der übermächtige Teamkollege Marc Marquez war bislang stärker als Bagnaia, auch AM73 hat den zweifachen MotoGP-Weltmeister in acht von zehn Rennen geschlagen.

Dennoch zeigt der Italiener eine beeindruckende Konstanz. In zehn Rennen (Sprints und Grands Prix) stand er achtmal auf dem Podest und er hatte keinen einzigen Ausfall. Bagnaia hat bislang seine beste Saison seit der Einführung der Sprintrennen in der MotoGP vor drei Jahren. Nach fünf Rennwochenenden liegt der 28-Jährige mit 120 Punkten und 20 Zählern Rückstand in der WM-Tabelle auf Rang 3. 2024 hatte er zum selben Zeitpunkt 91 Punkte auf seinem Konto – 38 weniger als Jorge Martin. 2023 führte Bagnaia nach derselben Anzahl von Rennen die Gesamtwertung mit 94 Punkten an.

Die Daten zeigen deutlich, was das allgemeine Gefühl nicht sieht. Es stimmt, dass seine Hilflosigkeit Bagnaias Saisonstart prägten. Aber wenn diese Situationen, in denen er wollte, aber nicht konnte, in der Vergangenheit damit endeten, dass er zu Boden ging, dann führen sie in diesem Jahr zu Punkten, vielen Punkten.

Bagnaia hat bisher gezeigt, dass er aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Erinnern wir uns daran, dass er im letzten Jahr trotz 11 gewonnener Grands Prix den zweiten Platz in der Meisterschaft belegte, was ungewöhnlich war. In dieser Saison wendet Pecco die Philosophie an, die Gigi Dall'Igna nach seinem enttäuschenden Ergebnis von 2024 ihm mit auf den Weg gab: «Es ist einfacher, zu lernen, nicht zu stürzen, als mehr als 11 GPs zu gewinnen.»

Es ist verständlich, dass Bagnaia frustriert ist, weil er derzeit mit den Marquez-Brüdern nicht mithalten kann, aber Bagnaia hat gelernt, diese Frustration zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz muss er einen Schritt nach vorne machen – diesen Schritt hat er in der letzten Saison ab dem sechsten Grand Prix gemacht, als er fünf der nächsten sechs Sonntagsrennen gewann. Die Vorzeichen sind dieses Mal natürlich anders als 2024 – zum Beispiel die Tatsache, dass er zwei Rivalen zu schlagen hat, von denen einer Marc Márquez ist, und dass er sich mit dem Motorrad noch nicht wohl fühlt.

Es sieht nicht gut aus, aber für den Moment hat Baganaia seine Hausaufgaben gemacht. Wir werden sehen, wie sich die Dinge an diesem Wochenende in Le Mans entwickeln. Es könnte ein Schlüssel-Event für die Meisterschaft sein.

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.