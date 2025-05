Somkiat Chantra setzt aus – es bleibt bei 0 Punkten

MotoGP-Rookie Somkiat Chantra aus dem Team LCR Honda Idemitsu wird in Le Mans nicht an den Start gehen. Grund dafür sind die Nachwirkungen seiner Unterarmoperation von Ende April.

Im LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello wird in Le Mans nur Routinier und Lokalheld Johann Zarco (34) dabei sein. MotoGP-Rookie Somkiat Chantra (26) wird den französischen Grand Prix auslassen, der Thailänder will sich nach seiner erfolgten Armpump-Operation noch schonen.

Chantra, der im LCR-Team nach der Saison 2024 den Japaner Taka Nakagami ablöste, hat sich am 30. April nach dem Jerez-Wochenende einem Eingriff am Unterarm gegen das Kompartment-Syndrom unterzogen, bei Rennfahrern bekannt unter Armpump. Die Operation wurde in seiner Wahlheimat Barcelona von Dr. Xavier Mir ausgeführt, der in diesem Bereich sehr erfahren ist.

«Nach einem Check hat Dr. Mir empfohlen, Somkiat mehr Zeit zu gewähren, um für die Rückkehr in den Rennsport besser zu Kräften zu kommen», teilte das LCR-Team mit. «Das unterstützt den Erholungsprozess, er freut sich auf seine Rückkehr.»



Nach Le Mans ist ein Wochenende frei, dann folgt vom 23.–25. Mai die Veranstaltung in Silverstone.

Chantra hat in der bisherigen MotoGP-Saison in zehn Rennen keine Bäume ausgerissen und hat noch keine WM-Punkte geholt. Nur der langzeitverletzte Weltmeister Jorge Martin hat von den Stammfahrern ebenfalls null Punkte auf seinem Konto. Das beste Einzelergebnis von Chantra ist Rang 16 beim Grand Prix in Austin. Im MotoGP-Sprint datiert seine diesjährige Bestleistung vom Argentinien-GP mit Position 17.



Kurios: Die beiden Red-Bull-Athleten Chantra und Zarco haben vorab bereits ein Social-Media-Video produziert, in dem sich der Franzose für Le Mans als Französischlehrer für Chantra hergibt.