Di Giannantonio in Le Mans mit Ducati-Technik-Update

VR46 Racing hat zwei Piloten in den Top 5 der Fahrer-WM und liegt damit nach fünf MotoGP-Events auf Rang 3 der Teamwertung. Fabio Di Giannantonio setzt auf Updates, um bald am Teamkollegen vorbeizuziehen.

Aus seinem Privileg, eine dritte Ducati GP einzusetzen, konnte Fabio Di Giannantonio in den ersten fünf MotoGP-Events noch kein Kapital schlagen. «Diggia», der als offizieller Pilot auch auf dem Lohnzettel von Ducati Corse auftaucht, erreicht Frankreich als Fünfter der WM-Tabelle.

Keine schlechte Ausgangslage – doch der hoch gehandelte Di Giannantonio hat bereits fast 60 Zähler Rückstand auf die zweitbeste Ducati GP25 unter Pecco Bagnaia. Dazu kommt: Gleich zwei Piloten der Vorjahres-Ducati fahren der #49 von Beginn des Jahres vor der Nase herum, darunter Teamkollege und Landsmann Franco Morbidelli.

Folglich geht es in erster Instanz darum, die Kräfteverhältnisse bei VR46 klarzustellen. Denn Fabio Di Giannantonio gilt als der Mann der Zukunft, Morbidelli, der zudem nur mit einem Einjahresvertrag versehen ist, ging als Wackelkandidat in die Saison.

Bereits beim Spanien-GP wollte Di Giannantonio die Lücke auf Morbidelli zufahren. Doch im Sprint schenkte erneut Morbidelli aus und der Vorsprung stieg weiter an. Dass der Vorsprung des 30-jährigen Morbidelli auf den 26-jährigen Teamkollegen bei der Abreise dennoch um 9 Punkte geschrumpft war, lag am Abflug Morbidellis in Runde 15.

Am folgenden Testtag hatte Di Giannantonio daraufhin seine Ruhe in der VR46-Box. Der zusammengestauchte Nachbar hatte auf den Test verzichten müssen. Trotz starker Windböen, die den Piloten auch einmal zu Boden drückten, zeigte sich der dritte GP25 Fahrer sehr erfreut über das benutzte Update. Noch besser: Bereits in Le Mans will Di Giannantonio endlich von der Technik profitieren.

«Ich denke, dass wir die Lösungen, die wir beim Test in Jerez gefunden haben, schon in Frankreich nutzen können. Ich bin also gespannt, wie die Updates am Bike ausfallen werden», gab der Römer vor dem ersten Trainingstag zu Protokoll.

Di Giannantonio weiter: «In Le Mans können wir wirklich gut abschneiden, letztes Jahr haben wir um das Podium gekämpft, dann werden viele Fans da sein und es wird viel Energie geben.»

Kurios: 2024 – Di Giannantonio war von einem sehr guten vierten Platz im Frankreich-GP gegangen – prügelte sich der Italiener im Endspurt um Platz 6. Der Gegner im Zweikampf: Franco Morbidelli. Das Duell endete zugunsten des VR46-Piloten, der im Gegensatz zu 2025 noch auf einer älteren Maschine als Pramac-Pilot Morbidelli saß. Spezifikation hin oder her – Fabio Di Giannantonio wird alles an eine Wiederholung setzen, um den Rückstand weiter zu verringern.

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.