Ai Ogura über Le Mans: «Ich mag diese Strecke nicht»

MotoGP-Rookie Ai Ogura ist mit der Rennstrecke in Le Mans noch nicht warm geworden – trotz guter Ergebnisse in der Vergangenheit. Der Jerez-Test könnte geholfen haben, um ihm das Leben beim Frankreich-GP zu erleichtern.

Trackhouse-Pilot Ai Ogura reiste als Achter in der WM-Tabelle nach Le Mans. Er ist momentan bester MotoGP-Rookie, zudem ist er der bestplatzierte Aprilia-Fahrer. In Jerez erreichte er die Ränge 12 und 8 im Sprint und im Grand Prix. In Le Mans konnte der Japaner im letzten Jahr im Moto2-Rennen den zweiten Platz erzielen. Liegt ihm der Bugatti Circuit? «Ich mag diese Strecke nicht», winkte der 24-Jährige ab. «Meine Ergebnisse in den letzten Jahren waren ganz okay, aber ich habe diese Piste noch nie gemocht, deshalb bin ich nicht sehr zuversichtlich.»

Eigentlich müsste er die französische Strecke mögen – es gibt einige harte Bremszonen, was ihm entgegenkommen sollte. «Alle harten Bremszonen sind hier in den Kurven, die ich mag, aber der erste Sektor ist für mich sehr hart. Die anderen Abschnitte sind okay, aber Sektor 1 nicht», relativierte Ogura dann doch.

Welche Strategie hat er sich mit seiner RS-GP zurechtgelegt, um seiner Schwäche im ersten Sektor entgegenzuwirken? «Einigen Fahrern ist es egal, wenn die Reifen überhitzen, ich mache mir da vielleicht zu viele Sorgen. Ich muss mich einfach überwinden und darf keine Angst haben, zu stürzen», lächelte Ogura.

Beim offiziellen MotoGP-Test in Jerez hatte Ogura viele neue Teile getestet. War da etwas dabei, das ihm in Le Mans helfen könnte? «Ja, denn wir haben uns in Jerez auf die harten Bremszonen fokussiert. Ich denke, dass uns alles helfen kann, was wir getestet haben», so der Moto2-Weltmeister. «Für mich geht es dabei auch um die Position auf dem Bike – ich bin etwas nach hinten gerückt und sitze etwas höher, das kann uns sehr viel helfen.»

Aufgrund der Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Jorge Martin, hat Ogura jetzt auch mehr Testarbeit zu verrichten, was man in Jerez sehen konnte. «Ich habe einige neue Teile von Aprilia bekommen und die meisten davon waren sehr positiv», erklärte er. «Ich weiß aber nicht, mit was sich Bez, Lorenzo und Raul beim Test beschäftigten.»

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.