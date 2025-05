Tardozzi über Toprak: Bulega hat nicht weniger drauf

Seit Monaten wird über den Wechsel des zweifachen Superbike-Weltmeisters Toprak Razgatlioglu in die MotoGP verhandelt und spekuliert. Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi schätzt Nicolo Bulega genauso hoch ein.

Seit Jahren spielt Toprak Razgatlioglu mit dem Gedanken, sich in der MotoGP zu versuchen. Bis Ende 2023 war er bei Yamaha unter Vertrag, 2021 hatte er für die Blauen nach Ben Spies 2009 endlich wieder den Titel geholt und durfte dafür einmal die MotoGP-M1 testen. Im Frühjahr 2024 flammte das Thema erneut auf, doch der Türke hat einen wasserdichten Vertrag mit BMW bis Ende 2025.

Inzwischen haben Toprak und sein Manager Kenan Sofuoglu verkündet: Entweder wechselt der 28-Jährige für 2026 oder spätestens 2027 in die MotoGP – oder nie. Laut Sofuoglu liegen Angebote von Yamaha und Honda auf dem Tisch.

Davide Tardozzi, Sieger des ersten Superbike-WM-Laufs 1988 in Donington Park, Weltmeistermacher und seit vielen Jahren Manager des Ducati-Lenovo-Werksteams in der MotoGP, betrachtet die Dinge kritisch, nüchtern und kompetent wie nur wenige.

«Nächstes Jahr ist Toprak 29, wenn er den Schritt machen will, dann ist jetzt der richtige Moment», erzählte der Italiener im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Er muss sich entscheiden, ob er es versuchen oder in der Superbike-WM Geschichte schreiben will. Es ist offensichtlich, dass die MotoGP für die Fahrer sehr attraktiv ist. Ich verstehe deshalb vollkommen, dass er es so bald wie möglich probieren will. Ob das aber die richtige Wahl für ihn ist, kann nur er wissen.»

Red-Bull-Athlet und Zweiradartist Razgatlioglu ist das goldene Kind der Superbike-WM und für viele Beobachter ein außergewöhnliches Talent.

«Bulega hat das gleiche Talent», lobt Tardozzi den Führenden der seriennahen Weltmeisterschaft. «Jeder schätzt Toprak als super hoch ein, aber Bulega hat nicht weniger drauf. Warum sollte man Bulega geringer einschätzen als Toprak? Wenn ich mich zwischen diesen beiden für nächstes Jahr für die MotoGP entscheiden müsste, bin ich mir nicht so sicher, dass ich Toprak nehmen würde – nicht sicher, wirklich nicht sicher. Bulega ist nicht schlechter. Er ist eine andere Art Rennfahrer. Du willst eine große Show? Okay, manchmal zeigt Toprak Dinge, die für die Fans sehr gut sind. Aber wenn ich meine beste Freundin zu Rate ziehe, die Stoppuhr, dann sagt sie mir manchmal, dass Bulega besser ist. Ich bin nicht überzeugt davon, dass Toprak so weit vor Nicolo liegt. Toprak ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Typ und spektakulär – manchmal zu viel.»

Razgatlioglu gewann Superbike-Rennen für Kawasaki, Yamaha und BMW. Mit Yamaha und BMW eroberte er den WM-Titel und holte den Hersteller damit aus der Versenkung. Tardozzi lässt das kalt. «Es gab in der Geschichte immer wieder Momente, in denen sich für Fahrer Möglichkeiten auftaten, weil die Mitbewerber auf keinem so hohen Level waren, was ihre Fahrer oder Motorräder betrifft», argumentierte der 66-Jährige. «Niemand stellt infrage, was er geleistet hat. Aber erwartet jemand, dass er in die MotoGP geht und gewinnt? Er ist nicht der beste Fahrer der Welt. Selbst wenn er auf einer Ducati sitzen würde, die so aussieht, als wäre sie das schnellste Bike, würde er mit ihr gewinnen? Er ist nicht der beste Fahrer. Er ist vielleicht der beste Fahrer in der Superbike-WM. Aber auch Nicolo leistet Wichtiges.»