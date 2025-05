Operierter Acosta: Le Mans – gut für Überraschungen! 08.05.2025 - 14:44 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Pedro Acosta: Will 2025 in Le Mans in Ziel

Nach erfolgreicher Operation, um das gefürchtete Armpump-Problem in den Griff zu bekommen, will Pedro Acosta beim Frankreich-GP zurück an die Spitze. Das Motto des 20-Jährigen in Le Mans: Alles ist möglich!