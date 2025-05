Brad Binder: «Wollen nicht allzu sehr herumspielen»

KTM-Pilot Brad Binder hatte einen guten MotoGP-Test in Jerez. Er hofft, dass die erzielten Verbesserungen auch in Le Mans funktionieren. Die französische Strecke sei speziell – er ist dennoch zuversichtlich.

Im Grand Prix in Jerez erzielte KTM-Werksfahrer Brad Binder mit Platz 6 sein bestes Ergebnis in der MotoGP-Saison 2025. Auch der Test am Montag danach verlief vielversprechend. Der Südafrikaner testete einige Chassis-Konfigurationen und viele Aerodynamik-Teile. Bei seiner RC16 konnte er insbesondere den Kantengrip verbessern – ein Schwachpunkt, der ihm am Rennwochenende noch zu schaffen machte.

«Wir hatten einen guten Test in Jerez, ich fand einiges, womit ich mich wohler fühle», bestätigte Binder am Donnerstag in Le Mans. «Jetzt gilt es festzustellen, ob dieses gute Gefühl auch in Performance umgemünzt werden kann – das ist mein Ziel für dieses Wochenende. Ich freue mich darauf, hier auf das Bike zu steigen.»

Neben mehr Kantengrip, was konnte er mit seiner KTM-Mannschaft in Jerez außerdem verbessern, was ihm beim Frankreich-GP helfen könnte? «Wir haben etwas gefunden, damit wir leichter schnelle Rundenzeiten fahren können – wir machen dieselben Dinge und sind nun automatisch um einige Zehntelsekunden schneller», erklärte der 29-Jährige. In Le Mans gilt es, diese Fortschritte zu bestätigen. «Mein Plan ist es, hier so zu starten, wie wir in Jerez aufgehört haben und wir wollen nicht allzu sehr herumspielen. Ich möchte nur das Bike fahren und meinen Job machen.»

Ist Le Mans mit Jerez zu vergleichen, was den Grip und die Streckencharakteristik angeht und eine gute Piste, um diesen Plan umzusetzen? «Dieser Ort ist etwas speziell. Wenn es sehr kalt ist, dann musst du mit einem sehr weichen Vorderreifen fahren – diesen benutzen wir nirgendwo anders», grübelte Binder. «Wenn es dann sehr heiß wird, ist die Strecke wieder anders. Ich hoffe trotzdem, dass die erzielten Verbesserungen auch hier funktionieren – wir werden es am Freitag sehen.»

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.