Näher ran an Marc Marquez: Aldeguer hat ein Rezept

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) verblüffte im Zeittraining am Freitag in Le Mans mit dem starken vierten Platz. Seine Erkenntnisse aus dem Jerez-Test erweisen sich als wegweisend und wertvoll.

Fermin Aldeguer ist in der Königsklasse angekommen: Er holte bereits an seinem ersten MotoGP-Wochenende in Thailand drei WM-Punkte, musste in Argentinien Lehrgeld bezahlen, seit Texas geht es kontinuierlich aufwärts. In Katar wurde er Vierter und Fünfter, in Jerez im Sprint erneut Fünfter, bevor er im Grand Prix auf Platz 4 liegend stürzte – mit einer Hand am ersten Podestplatz.



Vierter wurde der 20-Jährige aus dem Team BK8 Gresini Ducati auch im Zeittraining am Freitag in Frankreich, auf den Schnellsten Marc Marquez (Ducati Lenovo) verlor er 0,366 sec.

Solche Leistungen hinterlassen Eindruck, Aldeguer hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als er sich den Fragen der Journalisten stellte.



«Das war mein bester Freitag, mein Gefühl wird immer besser», freute sich der Spanier aus Murcia. «Wir arbeiten gut und haben die Dinge aus dem Jerez-Test noch mal versucht – und das Gefühl war sogar noch besser. Ich habe den Tag mit einer guten Runde bei der Zeitenjagd abgeschlossen, im dritten und vierten Sektor muss ich mich aber verbessern, dort verliere ich meine ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Referenzpunkt, meine Linien, mein Gefühl mit dem Motorrad, wenn ich ohne zu bremsen in eine Kurve einbiege – in all diesen Bereichen müssen wir uns verbessern, damit ich in diesen Sektoren näher an Marc herankomme.»

Bei Ducati hat jeder Fahrer Zugriff auf die Daten aller Markenkollegen. Aldeguer stellte bereits fest, dass Marc Marquez eine gute Richtung vorgibt, was die Abstimmung betrifft. «Ich schaue nicht bewusst darauf, dasselbe Setup zu haben», hielt er fest. «Wir gehen unseren Weg, gelangen am Ende aber zu diesem Punkt.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (9. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,855 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,177 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,184

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,366

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,401

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,422

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,453

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,635

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,654

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,767

11. Luca Marini (I), Honda, +0,820

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,899

13. Enea Bastianini (I), KTM, +0,946

14. Joan Mir (E), Honda, +0,966

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,087

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,310

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,399

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,402

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,562

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,700

21. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,470

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,570