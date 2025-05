Fabio Quartararo (2.) meint: «Pole ist immer möglich»

Frankreichs Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) holte sich im MotoGP-Zeittraining in Le Mans Rang 2 und brachte dadurch die Menge zum Toben – er konnte das auch besser hören als sonst.

Für Yamaha-Pilot Fabio Quartararo begann das MotoGP-Wochenende im Hexenkessel von Le Mans hervorragend – Platz 2 im Zeittraining und damit der direkte Einzug in das Q2 verschafften ihm eine gute Ausgangsposition für den Samstag. Der Champion von 2021 verlor am Ende der Session nur 0,177 Sekunden auf den entfesselten Marc Marquez (Ducati), der den bisherigen Streckenrekord auf dem Circuit Bugatti brechen konnte.

«Was kann ich sagen. Ich denke, es war positiv – speziell, weil wir auf einer Runde bei der Zeitenjagd und auch auf längeren Runs eine gute Pace hatten. Wir können recht happy sein. Ich hoffe, ich kann auch am Samstag vorne mit dabei sein», freute sich Quartararo. «Jerez war im Qualifying sicher eine Überraschung für uns. Hier in Le Mans fühlt sich alles etwas natürlicher an. Viele Fahrer sind hier schnell, aber ich fühle mich in Le Mans noch besser als in Jerez.»

Zu einer möglichen Pole-Position vor seinen Landsleuten sagte Quartararo: «Es ist immer möglich. Speziell, weil ich mein Hirn für eine Runde ausschalten kann. Ich mag das, wenn ich das Vertrauen in das Motorrad habe. Schauen wir mal, wie es am Samstag geht. Das realistische Ziel ist es, in der ersten Reihe zu stehen – oder jedenfalls auf Platz 4 oder 5.»

Zur Rekordrunde von Marc Marquez (Ducati) meinte Quartararo: «Wir haben uns in Katar im Vergleich zu 2024 um 1,5 Sekunden gesteigert und um 1,4 Sekunden in Jerez. Ich habe nicht erwartet, dass wir Platz 2 holen. Aber ich habe erwartet, dass wir da nahe am Streckenrekord dran sein werden.»

Quartararo hat in Le Mans bei seiner M1 einen neuen Motor im Einsatz. «Der neue Motor ist gut. Die Änderung hat keine Effekte auf andere Bereiche, daher ist er gut», war er beruhigt. «Der Grip-Level auf dieser Piste sehr gut – das ist der Grund, warum wir so stark sind. Das wird auf anderen Pisten nicht so sein, wir müssen das im Moment einfach akzeptieren.»

Die Stimmung, vor allem auf der Haupttribüne, war bereits am Trainingsfreitag hervorragend. Hat er davon viel mitbekommen? «Am Ende ist mir der Sprit ausgegangen und ich konnte die Leute noch mehr hören», schmunzelte Fabio Quartararo.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia & Marc Márquez © Gold & Goose Tom Lüthi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (9. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,855 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,177 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,184

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,366

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,401

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,422

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,453

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,635

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,654

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,767

11. Luca Marini (I), Honda, +0,820

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,899

13. Enea Bastianini (I), KTM, +0,946

14. Joan Mir (E), Honda, +0,966

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,087

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,310

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,399

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,402

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,562

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,700

21. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,470

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,570