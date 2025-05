Marc Marquez überrascht Cavendish auf dem Rennrad

Pecco Bagnaia feuerte seinen Teamkollegen an

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez war einer der großen Gewinner des Le Mans-Wochenendes und zeigte auch beim Radrennen der Motorrad-Asse am Donnerstag seine Stärke gegen Sprint-Ikone Mark Cavendish.

Mit seinem Sieg im Sprintrennen und Platz 2 im Grand Prix konnte Marc Marquez (Ducati) beim MotoGP-Wochenende in Le Mans seine WM-Führung ausbauen. Da Bruder Alex Marquez im Hauptrennen stürzte und Pecco Bagnaia in Frankreich keine Punkte holen konnte, liegt er nun 22 Punkte voran.

Am Donnerstag vor dem Rennwochenende war dar Circuit Bugatti Schauplatz eines Show-Wettkampfs der MotoGP-Asse auf dem Rennrad. Das Event wurde als Hommage an die Tour de France durchgeführt. Mit Mark Cavendish gab es auch einen Stargast aus der Radrennsportszene, der zudem Werbepartner des Event-Hauptsponsors von Le Mans ist.

Gefahren wurde unter dem Motto «Le Tour de MotoGP». Auch bei dieser Gelegenheit konnte Marc Marquez – im roten Fahrradtrikot von Ducati Corse – beeindrucken, während Teamkollege Pecco Bagnaia mit der Anzeigetafel an der Boxenmauer stand. Der achtfache Weltmeister sicherte sich den Sieg im Rennen im Sprint und ließ dabei sogar Tour de France-Ikone Cavendish hinter sich. MM93 hielt sich im letzten Sektor im Windschatten von Cavendish und scherte dann nach der Zielkurve auf der rechten Seite aus, um dann die Ziellinie als Sieger zu überqueren.

Cavendish, der ein enger Freund des britischen Ex-MotoGP-Fahrers Cal Crutchlow ist, zeigte sich angetan: «Am meisten war ich von Marc beeindruckt. Er hat sich auf dem Rennrad wirklich enorm verbessert. Wir haben das schon einmal vor neun Jahren gemacht. Ich dachte mir damals: ‘Okay, der ist kein Radfahrer’. Was Marc da am Ende durchgezogen hat, das war wirklich beeindruckend. Le Mans ist nicht einfach – da sind einige Hügel drin, die man im Fernsehen nicht erkennen kann. Da ist es einfach, sich am Anfang zu übernehmen.» Cavendish gestand auch: «Ich bin wirklich ein großer Fan der MotoGP – wir schauen die Rennen zu Hause immer an.»

Marc Marquez meinte zu dem Event: «Es war supernett, mit Cavendish eine Runde zu fahren – er hat uns zu den letzten Kurven gezogen und hat da ziemlich Tempo gemacht im letzten Sektor. Wir sind da mit 50 km/h auf die letzten beiden Kurven zugekommen, ich bin über beide Reifen gerutscht, habe es aber abgefangen.»

Ebenfalls beim MotoGP-Rad-Event in Le Mans dabei waren unter anderen Grand-Prix-Sieger Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Ai Ogura, Lorenzo Savadori, Joan Mir und Alex Rins. Übrigens: Beim Paar-Zeitfahren von 13 Teams kam Marc Marquez gemeinsam mit seinem Ducati-Mechaniker Marco Polastri auf Rang 2 – hinter einem Duo mit Maverick Vinales.