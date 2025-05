Harley kommt in die MotoGP: Eine intelligente Lösung?

Die MotoGP bekommt mit dem Einzug der Harley-Davidson Bagger im Jahr 2026 ihre erste kommerziell orientierte Serie seit 22 Jahren. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler nahm die Neuigkeit genauer unter die Lupe.

Vor dem ersten offiziellen MotoGP-Test 2025 in Barcelona im vergangenen November gab es Probefahrten, eine auffällige Präsentation und viel Gerede darüber, dass Harley-Davidsons 'King of the Baggers' in die MotoGP kommt. Die Anwesenheit der amerikanischen Marke für eine sechs Runden umfassende Support-Serie für 2026 wurde am vergangenen Wochenende beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans bestätigt.

Während Wettbewerbe wie der Red Bull MotoGP Rookies Cup und die MotoE (sowie verschiedene andere Junior Cups je nach Region) eher auf die sportliche Entwicklung von Fahrern und/oder Technologie ausgerichtet sind, stellt die Präsenz der Baggers den ersten kommerziell priorisierten Wettbewerb im Grand Prix seit dem Verschwinden des BoxerCup von BMW Motorrad Ende 2004 dar.

Die Bagger haben seit ihrer Einführung als Teil der AMA MotoAmerica-Meisterschaft im Jahr 2020 an Profil gewonnen. Der Großteil der Rennmaschinen basiert auf dem FL Touring-Modell von Harley, wobei das Reglement ein Mindestgewicht von knapp über 281 kg, ein spezielles Steuergerät und eine Drehzahlbegrenzung von 7000 U/min vorschreibt und die Front- und Heckpartie sowie die Silhouette des Motorrads der Serie treu bleiben müssen - mit Koffern. Abgesehen von einigen anderen Motorbeschränkungen kann der Rest des Motorrads für den Rennsport optimiert werden. «300 km/h, 200 PS, 245 Nm: Das sind kraftvolle und rohe Maschinen, die auf die Rennstrecke gehen», sagte der deutsche CEO Jochen Zeitz, der Harley Davidson seit 2020 leitet, während des Frankreich-GP.

Die anfängliche Verbindung der Baggers mit der MotoAmerica war eine Selbstverständlichkeit: Mehr als zwei Drittel der 150.000 verkauften Einheiten von Harley-Davidson im Jahr 2024 stammen aus Nordamerika. Die Verbindung mit der MotoGP ist etwas schwieriger zu knüpfen, aber sie ist eindeutig durch das weltweite Werbefenster motiviert, das die Meisterschaft bietet (allein 50 Millionen Follower in den sozialen Medien im Jahr 2023) und Harleys zusätzlichen Druck, eine internationale Reichweite zu befriedigen, die sich auf mehr als 1400 Clubs weltweit sowie Tochtergesellschaften in Brasilien, Indien und Asien erstreckt. Angeblich sind die Zahlen in Europa von mehr als 30.000 im Jahr 2022 auf 24.000 im letzten Jahr und im asiatisch-pazifischen Raum von fast 28.000 auf gut 22.000 gesunken. Der Rennsport wird als Mittel zur Umkehrung dieser Trends angesehen.

«Wir wollen den Rennsport als eine tragende Säule von Harley-Davidson etablieren», so die Ansage Global Director Jeff Schuessler in Le Mans. «Wir haben eine lange Tradition auf der Rennstrecke, und wir glauben, dass der Rennsport uns helfen wird, die Marke mit Innovation und Technologie zu modernisieren.»

«Harley-Davidson ist ein globaler Konzern und ein Unternehmen, und was wir mit dem Bagger-Rennsport gefunden haben, ist, dass wir eine klare Verbindung zum kommerziellen Ziel herstellen konnten», so Schuessler weiter. «Dies ist ein strategisches Spiel. Ein Bagger-Motorrad ist das Produkt Nummer eins für uns und unsere Fans. Die Entwicklung, die wir auf der Rennstrecke mit Harley-Davidson Factory Racing gemacht haben, fließt nun direkt in die Serienmotorräder und den Zuebhörmakt ein. Wir haben die Stoßdämpfer, die wir in Zusammenarbeit mit Öhlins entwickelt haben. Das Gleiche gilt für Brembo, und in der letzten Saison haben wir uns mit Akrapovic zusammengetan, um Titan-Auspuffanlagen an unseren Rennmotorrädern zu haben, und vielleicht, wer weiß, wird man diese Systeme in Zukunft auch an unseren Serienmotorrädern sehen.»

«Harley-Davidson hat jederzeit sechs Millionen aktive Fans. Etwas für sie zu tun, das authentisch für die Marke ist, ist ein Grundpfeiler dieser Loyalität und wird die Community begeistern. Wir freuen uns darauf, das in die MotoGP zu bringen.»

Harley hat tatsächlich eine Verbindung zur Königsklasse des Grand Prix. Die Amerikaner waren in den Saisons 1973-74 und 1975 dank Michel Rougerie (bester Platz 5 auf der RR500 in Clermont Ferrand und Spa) als Hersteller in den Punkterängen vertreten. Der Franzose gewann 1975 auch 250er-GP-Rennen.

Zu einer Zeit, in der die Zukunft von KTM in der MotoGP auf einem schmalen Grat liegt und BMW zögert, aus der WorldSBK in den Grand Prix zu wechseln, ist die Aufnahme von Harley Davidson in das Portfolio der Meisterschaft ein bedeutender Bonus und spiegelt die modernisierte Herangehensweise der Dorna an die MotoGP als Marke, Unternehmen und Verfechter der aufregenden Aktivitäten rund um das Motorrad wider. Dies veranlasste CEO Carmelo Ezpeleta in Le Mans zu sagen: «Dies ist ein sehr wichtiger Tag für unsere Meisterschaft.»

Sein Sohn Carlos, der dabei half, die bevorstehende Übernahme durch Liberty Media zu beaufsichtigen und das erfolgreiche Rebranding der MotoGP vorantrieb, war ebenfalls überschwänglich.

«Zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir etwas völlig anderes auf der Strecke. Heute konzentriert sich auf die Fahrer und das Talent und das ist etwas anderes. Es ist eine Möglichkeit, mit einer treuen Gemeinschaft in Kontakt zu treten, was wir normalerweise nicht gewohnt sind. Die Harley-Gemeinde liebt es, zu reisen und wir können es kaum erwarten, sie bei den GPs zu begrüßen. Darüber hinaus möchte ich sagen, dass wir als MotoGP glücklich sind, eine Werbeplattform für jedes Produkt zu sein, besonders für Motorräder, und Harley hat eine ikonische Persönlichkeit. Es gibt nicht viele Firmen, bei denen man die Buchstaben entfernen kann und trotzdem weiß, wer oder was es ist.»

Der BMW BoxerCup hatte donnernde R 1100 S Motorräder bei Grand Prix und FIM Endurance Veranstaltungen und wurde von ehemaligen Stars wie Randy Mamola und Kevin Schwantz pilotiert. Der Wettbewerb wurde in jüngster Zeit auch für die deutsche IDM mit frischen Sportboxern wiederbelebt. Die Bagger könnten auch ehemalige MotoGP-Namen anziehen - Ex-GP-Sieger Bradley Smith ist Teil des aktuellen Harley-Davison Factory Racing Teams - und die erste der sechs Runden für bis zu 18 Fahrer (möglicherweise von einigen aktuellen MotoGP-Teams) wird wahrscheinlich beim Grand Prix of the Americas im nächsten Jahr stattfinden.

Der Rest der MotoGP King of the Baggers-Ausgabe sollte in Europa stattfinden, wobei die Steuerung in der 1903 gegründeten Harley-Davidson-Fabrik und dem Hauptquartier in Milwaukee verbleibt. Die Serie wird sich in einen Kalender einfügen, in dem auch die Rookies (sieben Rennen) und die MotoE (sieben Termine) stattfinden, und könnte die Dienste der aktuellen GP-Teams in Anspruch nehmen. «Dieses Jahr haben wir 14 Rennen in Europa und das bedeutet, dass es etwas Platz gibt», begründete Carlos Ezpeleta.

«Ein Großteil der Motorräder wird in Milwaukee gebaut», erklärte dann wieder Schüßler. «Möglicherweise ist das erste Rennen des Jahres ein Heimrennen für uns, und dann wollen wir alles rüberschicken. Wir wollen erfahrene Talente aus dem Fahrerlager an Bord holen, die uns helfen, unsere Fähigkeiten für Rennen auf der globalen Bühne zu skalieren, aber wir prüfen diese Optionen noch.»

Der frühe Enthusiasmus von Harley Davidson ist ermutigend. Sie wollen ihre Multi-Millionen-Dollar-Investition als Teil der MotoGP-Sphäre durchziehen. Das bedeutet mehr Marketing-Präsenz; ein Kontrast zum relativen Winterschlaf der MotoE-Teilnahme von Ducati. «Das ist Teil der Vereinbarung, Teil der Partnerschaft. Wir wollen ein authentisches, engagiertes Harley-Davidson-Erlebnis im Rahmen der MotoGP aufbauen. Wir wollen Fan-Aktivierungen, Ticket-Pakete, gebrandete Tribünen, Demo-Möglichkeiten und die Harley-Davidson-Kultur und -Gemeinschaft in das GP-Paddock bringen. Bagger und Rennen sind nur ein Teil davon. Das Stärkste an Harley-Davidson sind die Fans, die Community, die Händler und dieses Netzwerk», unterstreicht Schüßler.

Das einzigartige Dröhnen der Bagger mit ihren hohen Lenkern wird ein neuer Anblick für die MotoGP im Jahr 2026 sein. Der Neugier-Faktor wird für eine gesunde Flitterwochen-Phase sorgen und Interesse für die Dorna und einige internationale Gespräche für Harley-Davidson erzeugen. Dieser Vertrag öffnet nicht zuletzt die Tore für weitere neuartige Nebenschauplätze in der Zukunft.